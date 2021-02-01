В парламенте планируют создать комиссию по оценке состояния Днестра

Законодатели намерены изучить состояние главной молдавской водной артерии и выяснить все аспекты приграничного сотрудничества, связанного с использованием ее ресурсов.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Депутаты партии социалистов зарегистрировали в парламенте проект постановления о создании Специальной комиссии по оценке комплексного управления водными ресурсами в бассейне Днестра. Целью данной структуры, кроме прочего, будет изучение вопросов приграничного сотрудничества по вопросам использования ресурсов реки. Проект документа опубликован на сайте парламента. Его авторы – депутаты ПСРМ Раду Мудряк, Корнелиу Фуркулица и Михаил Пачу.

Река Днестр, как подчеркнуто в тексте, является основным источником питьевой воды в Республике Молдова, который обеспечивает потребности 70% населения страны и 99% - Кишинева.

"Говоря о главном водном источнике страны, отметим, что в настоящее время этот водный объект переживает самые тяжелые времена и подвержен беспрецедентным опасностям. А именно деградации гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима, снижению способности реки к самоочищению, исчезновению нескольких ценных видов рыб (окунь, сом, усач, треска и другие), интенсивному заселению у Дубоссарской ГЭС", – говорится в пояснительной записке к документу.

Инициаторы создания комиссии по Днестру указывают, что, согласно международным стандартам, водный порог менее 1000 кубометров на человека в год может препятствовать экономическому развитию и влиять на качество жизни населения. В Плане управления бассейном Днестра этот показатель оценивается в 500 м3 на одного жителя в год.

В контексте недавнего изменения климата, продолжают авторы, недостаток воды для орошения может поставить под угрозу сельское хозяйство и продовольственную безопасность республики.

Главные проблемы водной артерии, по словам депутатов, связаны с безрассудной деятельностью человека, включая загрязнение воды, вырубку лесов, несанкционированное хранение отходов, промышленную деятельность, в частности – добычу песка и гравия (естественный фильтр) из русла реки, бесконтрольное строительство дамб и водохранилищ.

Также среди причин, которые крайне негативно повлияли на положение дел в этом вопросе, инициаторы создания спецкомиссии указывают деятельность находящейся на территории Украины ГЭС в Новоднестровске, которая в значительной мере повлияла на экологическую ситуацию речной экосистемы.

"Серьезную озабоченность сегодня вызывают намерения украинской стороны установить и ввести в эксплуатацию новые турбины и расширить Новоднестровскую ГЭС, а также построить каскад из 6 гидроэлектростанций на Днестре в Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Комиссию предлагается создать в составе семерых депутатов. Она должна будет в течение трех месяцев представить парламенту отчет о проделанной работе.

Главными целями парламентской комиссии будут:

Оценка потенциала реки Днестр;

Изучение отношений приграничного сотрудничества по вопросам устойчивого использования природных ресурсов в бассейне реки Днестр, которое должно справедливо обеспечивать потребности нынешнего и будущих поколений.

укрепление институциональной и организационной базы, необходимой для жизнеспособной капитализации и защиты речного бассейна с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

определение решений по выявленным проблемам.

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