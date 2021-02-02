11:06 02 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.91
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Хирурги на операции, архивное фото

Какие возможности предоставляются в Приднестровье онкобольным

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210202/33457235/kakie-vozmozhnosti-predostavlyayutsya-v-pridnestrove-onkobolnym.html

В Минздраве региона обсудили, как свести к минимуму массовые сборы денег на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, которые организуют частным образом в социальных сетях и СМИ.

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – Sputnik. В Приднестровье намерены изучить возможность сотрудничества по лечению пациентов с онкологией в России или Румынии. Сейчас приднестровцев с онкозаболеванием направляют в Кишинев.

"Глава Минздрава Кристина Албул дала поручение провести анализ затраченных средств за пять лет и выдвинуть предложения по целесообразности расширения перечня стран для лечения за рубежом", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы просвещения

Руководитель Минздрава также поручила усилить информированность населения в данном вопросе.

В операционной, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Врач рассказал, как снизить риск появления онкологии

"Граждане должны четко понимать, какая помощь оказывается в Приднестровье, какая - за рубежом и как в этом случае государство поддерживает пациентов. За необоснованные сборы, которые проводят частным образом в соцсетях и СМИ, нужно нести ответственность", - отметила Албул.

По ее словам, нередко просьбы собрать деньги на лечение за рубежом — это обращения частные, которые поступают, минуя систему здравоохранения.

"Граждане дезинформированы или недостаточно осведомлены о существующей программе, которая позволяет бесплатно получить необходимое лечение за пределами Приднестровья в том случае, если у нас такие услуги не оказываются. Мы должны уйти от этой практики и минимизировать частные сборы", - подчеркнула она.

Для кого есть возможность бесплатного лечения за рубежом?

Как пояснили в ведомстве, существует постановление исполнительного органа власти региона об особенностях направления на лечение, консультации или обследование приднестровцев за пределами региона и оплаты связанных с этим расходов.

Кардиологи.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Приднестровье собираются создать медцентр на иностранные средства
Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, заболевания которых требуют первоочередного лечения за пределами региона, входят все, кому необходима неотложная медицинская помощь, пациенты с раком щитовидной железы, нуждающиеся в проведении радиотерапии, а также граждане с онкологией, которым показана лучевая терапия и хирургические вмешательства.

Предусмотрено оказание помощи и больным нейрохирургического профиля с объемными образованиями головного и спинного мозга, мальформации сосудов головного и спинного мозга с показаниями к хирургическим вмешательствам. В этом перечне также пациенты с острым коронарным синдромом, граждане, которым необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава, и супружеские пары, нуждающиеся в процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Частным образом - более дорогое лечение

Как рассказала главный онколог Приднестровья Алина Андреева, в регионе практикуется такой порядок, когда врачи рассказывают пациентам о действующем постановлении. Те, в свою очередь, расписываются, что были проинформированы.

"Проблема в том, что многие больные обходят местных врачей, не становятся на учет, самостоятельно отправляются в клиники других государств и потом объявляют сборы средств на лечение", - пояснила она.

Специалисты при этом отмечают: когда пациенты обходят систему здравоохранения и сами обращаются в зарубежные клиники, они всегда несут дополнительные, непредвиденные расходы (на анализы, повторные консультации, обследования). Случается и так, что гражданам приходится платить, чтобы ускорить получение той или иной услуги, обратить на себя внимание медиков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилась новая рекомендация
Ученые определили группу людей, способную дольше всех заражать коронавирусом
Теги:
лечение, онкология, онколог, онко, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Село Рогожены Шолданештского района
Обезлюдевшее село — в Рогоженах осталось чуть больше десятка жителей
Грузия открыла границы для вакцинированных от COVID-19, а Европа заглядывается на Спутник V.
Грузия уже принимает привитых от COVID-19, Европа заглядывается на "Спутник V"
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться