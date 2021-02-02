Парламент повторно рассмотрит закон об упрощении трудоустройства иностранцев

Депутатам придется вернуться к работе над документом, после того как президент Майя Санду отказалась его подписать и вернула в парламент.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Комиссия по общественной безопасности, национальной обороне и общественному порядку повторно рассмотрит 2 февраля уже принятый в парламенте закон об упрощении правил приема на работу иностранцев. Его вернула в парламент президент Майя Санду. После рассмотрении в комиссии за нормативный акт снова будут голосовать в парламенте.

Законопроект был инициирован правительством Молдовы в сентябре прошлого года. Парламент утвердил его во втором, окончательном чтении 16 декабря 2020 года.

Согласно ему работодатель не должен нотариально заверять жилую площадь при оформлении документов иностранных работников. Кроме того, работодатель больше не обязан выплачивать иностранным рабочим среднюю зарплату, прогнозируемую для экономики, как было предусмотрено ранее. Иностранный гражданин для получения права проживания может предоставить лишь копию индивидуального трудового договора.

Законопроектом также исключался и пункт, который регулирует порядок оформления иностранцев для работы на основании утвержденного правительством Перечня приоритетных профессий. Среди других предложений, включенных в инициативу, – возможность продления права временного проживания только на срок до трех лет подряд.

При рассмотрении законопроекта депутаты оппозиционных фракций высказывали опасения по поводу того, что в результате либерализации процедуры произойдет наплыв рабочих рук из стран с повышенным риском.

По данным, указанным на сайте парламента, Майя Санду отказалась подписывать этот закон и вернула его на повторное рассмотрение депутатам.

Согласно Конституции президент вправе вернуть законопроект для пересмотра в парламент только один раз. В случае если парламент повторно проголосует за ту же редакцию, президент обязана поставить свою подпись.

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