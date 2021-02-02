Почему люди покидают молдавские села: что заявил один из примаров

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Автономия примэрий находится в значительной степени только на бумаге, и учреждения не имеют права принимать независимые решения или подавать заявки на финансирование проектов. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил примар села Балаурешты Ниспоренского района Александру Ионел.

"Власть примэрий очень ограничена. Финансы должны распределяться таким образом, чтобы мы могли быть автономными. В то же время населенные пункты нуждаются в местных администрациях, но некоторые из них следует объединить, в зависимости от числа жителей", – отметил Ионел.

По его словам, люди, проживающие в сельской местности, хотят лучших условий жизни, доступа к услугам здравоохранения и развитой инфраструктуры. К сожалению, не все местные публичные администрации могут предоставить подобные условия, и села остаются практически безлюдными.

Полное интервью с примаром села Балаурешты можно послушать здесь.

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