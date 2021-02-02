Пограничники, равнодушно наблюдавшие за поножовщиной, отстранены от службы

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. "Позорным случаем" назвали в МВД инцидент, произошедший 15 января на автозаправочной станции в селе Крива. В тот день в социальных сетях было распространено видео с камер наблюдения, на котором два сотрудника Пограничной полиции, будучи в форме, равнодушно наблюдают за агрессором, который с ножом напал на работника АЗС.

"Оба сотрудника были в форме, но не приняли никаких мер, чтобы прекратить угрожающие жизни и здоровью людей противоправные действия, свидетелями которых они стали", — говорится в заявлении, опубликованном МВД. — По результатам внутреннего расследования было установлено, что действия указанных сотрудников противоречат этическим нормам, принятым в обществе, и действующей нормативно-правовой базе. Их бездействие нанесло серьезный ущерб имиджу правоохранительных структур и профессии полицейского".

Государственный служащий с особым статусом обязан принимать меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества граждан в тех случаях, когда им угрожают противоправные действия или другие опасности, будь то в рабочее время или вне его, подчеркнули в МВД.

Оба сотрудника Пограничной полиции были отстранены от службы, заявляет министерство. МВД совместно с подведомственными учреждениями проведет дополнительную подготовку сотрудников, чтобы избежать подобных случаев.

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