13:57 02 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.91
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Пограничная полиция. Архивное фото

Пограничники, равнодушно наблюдавшие за поножовщиной, отстранены от службы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210202/33463048/pogranichniki-ravnodushno-nablyudavshie-za-ponozhovshinoj-otstraneny-ot-sluzhby.html

Министерство внутренних дел заявило, что своим поведением сотрудники Пограничной полиции опозорили честь мундира.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. "Позорным случаем" назвали в МВД инцидент, произошедший 15 января на автозаправочной станции в селе Крива. В тот день в социальных сетях было распространено видео с камер наблюдения, на котором два сотрудника Пограничной полиции, будучи в форме, равнодушно наблюдают за агрессором, который с ножом напал на работника АЗС.

"Оба сотрудника были в форме, но не приняли никаких мер, чтобы прекратить угрожающие жизни и здоровью людей противоправные действия, свидетелями которых они стали", — говорится в заявлении, опубликованном МВД. — По результатам внутреннего расследования было установлено, что действия указанных сотрудников противоречат этическим нормам, принятым в обществе, и действующей нормативно-правовой базе. Их бездействие нанесло серьезный ущерб имиджу правоохранительных структур и профессии полицейского".

Государственный служащий с особым статусом обязан принимать меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества граждан в тех случаях, когда им угрожают противоправные действия или другие опасности, будь то в рабочее время или вне его, подчеркнули в МВД.

Оба сотрудника Пограничной полиции были отстранены от службы, заявляет министерство. МВД совместно с подведомственными учреждениями проведет дополнительную подготовку сотрудников, чтобы избежать подобных случаев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Житель Молдовы пытался пересечь границу с револьвером
"Нашел на улице" фальшивые права — на границе задержан нарушитель
Теги:
МВД


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Грузия открыла границы для вакцинированных от COVID-19, а Европа заглядывается на Спутник V.
Грузия уже принимает привитых от COVID-19, Европа заглядывается на "Спутник V"
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться