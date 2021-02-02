О героях и оккупантах – настоящая история Молдовы

В 1969 году на высоком холме у села Руска тогда Котовского, а ныне Хынчештского района в торжественной обстановке открыли величественный мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Главными и самыми почетными гостями стали ветераны прославленного воинского соединения. Каждый из них, как в известной песне на стихи Роберта Рождественского, представлял на этой встрече себя и "того парня" - сотни и тысячи солдат, которым не посчастливилось услышать салюта Победы.
Из воспоминаний ветерана 95-й Молдавской стрелковой дивизии гвардии полковника Ивана Пазникова:
"Никогда не забуду, как нас встречали местные жители города Кишинева, особенно когда мы проезжали по Александровской и Николаевской улицам. По обе стороны дороги, на тротуарах, на всем протяжении стояли празднично одетые люди с цветами и красными знаменами в руках. На пересечении улицы Пушкинской мы остановились. Нас мгновенно окружили, каждому вручали цветы, приглашали в гости. Разве забудешь такой очаровательный миг? Восторгам не было конца. Также нас встречали в Ганчештах, каждый спешил что-то спросить, что-то сказать, оказать свою услугу, узнать о жизни в Советском Союзе".
Так встречают долгожданных друзей, освободителей.
95-я Молдавская организовано отходила вглубь территории страны, сдерживая вражеское наступление. Сегодня некоторые ангажированные историки и по совместительству парламентарии любят рассказывать байки о том, как Красная армия, теряя обмотки, драпала до самой Одессы летом 1941 года. Боевые документы и румынские военные кладбища в приграничных районах республики спустя 80 лет повествуют нам другую историю.
В 2015 году в рамках акции "Свеча Памяти" молдавские поисковые организации "Август" и Русский историко-патриотический клуб на основании рассекреченных данных архива Министерства обороны Российской Федерации выявили и увековечили в граните имена 42 командиров и бойцов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.
Русские – капитан Сергей Рак и младший лейтенант Николай Федоров, украинцы – лейтенанты Федор Чередниченко и Иван Нестеров, евреи – младшие лейтенанты Абрам Дальницкий и Исак Дондыш, узбеки – Сафар Тепиров и Таир Мансуров, грузины – Дмитрий Эльбакидзе и положивший взвод вражеской пехоты старшина Леонтий Хуцешвили, азербайджанец – Гассан Кадиров.
Защищая родную землю, в двух шагах от своих домов погибли уроженец села Фырладаны Иван Толока и уроженец села Лэпушна Николай Стратун. Это они оккупанты? Это их память неизвестные негодяи мажут краской и обливают грязью в дешевых книжечках и низкопробных передачах, претендующих на истину в последней инстанции. Бессовестные заявления о том, что для молдавского народа война не была ни Великой, ни тем более Отечественной, что молдаване в этой войне – проигравшие, сегодня звучат с новой силой. Одни твердят это с экранов телевизоров, другие реализуют на практике, оскверняя память павших. Но только не надо дразнить прошлое выстрелами из рогатки, оно ведь может ответить из пушки.
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