О героях и оккупантах – настоящая история Молдовы

В 1969 году на высоком холме у села Руска тогда Котовского, а ныне Хынчештского района в торжественной обстановке открыли величественный мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Главными и самыми почетными гостями стали ветераны прославленного воинского соединения. Каждый из них, как в известной песне на стихи Роберта Рождественского, представлял на этой встрече себя и "того парня" - сотни и тысячи солдат, которым не посчастливилось услышать салюта Победы.

© Photo : Алексей Петрович Участники похода по местам боевой славы на мемориале у села Руска. Июнь 2020 года

У 95-й Молдавской – героическая и трагическая военная судьба. Сформированная на территории Молдавской Автономной Социалистической Республики, дивизия принимала участие в финской войне. По завершении боевых действий в Карелии воинское соединение вернулось на свою историческую родину, давшую дивизии почетное наименование – Молдавская. В июне 1940 года воины дивизии одними из первых ступили на землю освобожденной Бессарабии.

Из воспоминаний ветерана 95-й Молдавской стрелковой дивизии гвардии полковника Ивана Пазникова:

"Никогда не забуду, как нас встречали местные жители города Кишинева, особенно когда мы проезжали по Александровской и Николаевской улицам. По обе стороны дороги, на тротуарах, на всем протяжении стояли празднично одетые люди с цветами и красными знаменами в руках. На пересечении улицы Пушкинской мы остановились. Нас мгновенно окружили, каждому вручали цветы, приглашали в гости. Разве забудешь такой очаровательный миг? Восторгам не было конца. Также нас встречали в Ганчештах, каждый спешил что-то спросить, что-то сказать, оказать свою услугу, узнать о жизни в Советском Союзе".

Так встречают долгожданных друзей, освободителей.

© Photo : Алексей Петрович Имена героев прокрашивают золотой краской. Село Руска. Июнь 2020 года

А вот оккупантов встречают огнем, плотным и прицельным. Утро 22 июня 1941 года дивизия встретила на новой государственной границе, на реке Прут, которую безуспешно стремились форсировать румынские и немецкие фашистские войска. Несмотря на численное превосходство противника в личном составе и артиллерии, полное господство врага в воздухе, советские воины не отдавали наседавшему врагу ни единой пяди родной для них земли. Тогда ее не делили на русскую, украинскую или молдавскую, тогда солдаты Красной армии защищали советскую землю.

95-я Молдавская организовано отходила вглубь территории страны, сдерживая вражеское наступление. Сегодня некоторые ангажированные историки и по совместительству парламентарии любят рассказывать байки о том, как Красная армия, теряя обмотки, драпала до самой Одессы летом 1941 года. Боевые документы и румынские военные кладбища в приграничных районах республики спустя 80 лет повествуют нам другую историю.

© Photo : Алексей Петрович Севастополь. Мекензиевы горы. Здесь сражалась 95-я Молдавская дивизия

В середине июля 161-й стрелковый полк 95-й Молдавской дивизии удерживал высоты у села Лэпушна. Бои здесь длились несколько дней подряд, и, лишь исчерпав все средства к сопротивлению, поредевшие советские батальоны оставили высоты. Здесь же навечно остались лежать герои тех жарких оборонительных боев. Спустя три десятилетия их имена увековечат, по крупицам восстанавливая судьбы. Но понадобится еще почти полвека, чтобы имена всех погибших здесь наконец обрели бессмертие в граните.

В 2015 году в рамках акции "Свеча Памяти" молдавские поисковые организации "Август" и Русский историко-патриотический клуб на основании рассекреченных данных архива Министерства обороны Российской Федерации выявили и увековечили в граните имена 42 командиров и бойцов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.

Русские – капитан Сергей Рак и младший лейтенант Николай Федоров, украинцы – лейтенанты Федор Чередниченко и Иван Нестеров, евреи – младшие лейтенанты Абрам Дальницкий и Исак Дондыш, узбеки – Сафар Тепиров и Таир Мансуров, грузины – Дмитрий Эльбакидзе и положивший взвод вражеской пехоты старшина Леонтий Хуцешвили, азербайджанец – Гассан Кадиров.

Защищая родную землю, в двух шагах от своих домов погибли уроженец села Фырладаны Иван Толока и уроженец села Лэпушна Николай Стратун. Это они оккупанты? Это их память неизвестные негодяи мажут краской и обливают грязью в дешевых книжечках и низкопробных передачах, претендующих на истину в последней инстанции. Бессовестные заявления о том, что для молдавского народа война не была ни Великой, ни тем более Отечественной, что молдаване в этой войне – проигравшие, сегодня звучат с новой силой. Одни твердят это с экранов телевизоров, другие реализуют на практике, оскверняя память павших. Но только не надо дразнить прошлое выстрелами из рогатки, оно ведь может ответить из пушки.

© Photo : Алексей Петрович Понадобилось более полувека, чтобы увековечить имена всех павших героев.

95-я Молдавская дивизия принимала участие в героической обороне Одессы, затем морем была переброшена в Севастополь. После невиданной 250-дневной обороны города к июлю 1942 года дивизия фактически перестала существовать. Номер воинского соединения и входящих полков передали дивизии второго формирования, которой предстояло вписать еще одну героическую страницу в летопись Великой Отечественной войны: отстоять бастион на Волге - город Сталинград.

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