"Форпост русского мира" – Гагаузия празднует День народного единства

В Гагаузии сегодня празднуют День народного единства. Что это за дата и почему она так важна для автономии, разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 2 фев – Sputnik, Максим Топал. Два референдума (консультативный и законодательный) прошли на территории Гагаузии ровно 7 лет тому назад.

На консультативном референдуме жители Гагаузии высказались за присоединение Молдовы к тогдашнему Таможенному союзу (ныне – ЕАЭС). На законодательном референдуме – выступили за ее самоопределение в случае утери Республикой Молдова своей независимости и государственности.

За эти решения проголосовало подавляющее число жителей автономии, пришедших к урнам для голосования. Несмотря на то что центральные власти страны назвали гагаузский референдум незаконным, оба плебисцита состоялись, и с тех пор дата 2 февраля в Гагаузии была объявлена праздничным и выходным днем.

Традиционно в этот день в Гагаузии проходят памятные мероприятия, приуроченные к празднованию очередной годовщины референдума. Из-за пандемии коронавируса в этом году отмечают праздник более скромно. На круглый стол в Научно-исследовательском центре имени Марии Маруневич собралось большое число общественных активистов.

© Sputnik / Maxim Topal Ирина Константинова

Директор учреждения Ирина Константинова в своем выступлении отметила, что 2 февраля 2014 года гагаузский народ, голосуя, "в очередной раз проявил политическую мудрость".

"Сегодня мы имеем право давать научно-историческую оценку тех событий, и обязаны это сделать", – сказала Ирина Константинова.

Она процитировала мнение известного гагаузского историка и этнолога Михаила Губогло, сделанное им в рамках одного из исследований в 2018 году:

"Двукратный дружеский визит президента Турции в Гагаузию и в то же время душевно желаемое Москвой проведение референдума способствуют сохранению синкретического мышления и утверждает большинство граждан из Гагаузии во мнении, что Гагаузия, с одной стороны, – это юго-западный форпост русского мира, а с другой – европейское окно в тюркский мир".

Действующий депутат парламента Федор Гагауз назвал гагаузский референдум "экзаменом на политическую зрелость", который жители автономии успешно прошли "цивилизовано и в рамках закона".

© Sputnik / Maxim Topal Круглый стол, Федор Гагауз

А председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут заметил, что плебисцит позволил жителям "громко заявить о себе и о собственном мнении". И с этим мнением до сих пор приходится считаться молдавским политикам. С этим согласен и экс-депутат НСГ, председатель Комратского района Иван Топал.

© Sputnik / Maxim Topal Василий Арнаут

"В те сложные и морозные дни люди выходили на митинги и были готовы во что бы то ни стало провести референдумы. Нам, депутатам, создавалось много помех со стороны властей Республики Молдова и судов. Некоторых депутатов НСГ не пускали на заседания. Всего лишь один голос решал, будет референдум или нет. Нам хотелось очень тесно сотрудничать с Российской Федерацией и странами ЕврАзЭС. Мы оказались правы. Жизнь показала, что наша экономика полностью зависит от России", – вспоминает один из участников тех событий Иван Топал.

© Sputnik / Maxim Topal Экс-депутат НСГ Иван Топал

Решение о проведении референдума в 2013-м, а затем и в начале 2014 года (повторно) приняло Народное собрание (парламент) Гагаузии. Его спикер Владимир Кысса подчеркнул, что дата 2 февраля по праву является символом сплоченности и единения.

"Этот праздник обращает нас к значимому событию в судьбе автономии, напоминает о патриотизме нашего многонационального народа. Семь лет назад мы объединились и провели референдумы о внешнем векторе развития и об отложенном статусе Гагаузии. Мы должны бережно хранить чувство духовной общности и только вместе мы сможем добиться реальных изменений в жизни нашей автономии, сделать ее действительно сильной и процветающей", – говорит Кысса.

Григорий Радов и Иван Бургуджи на круглом столе, посвященном гагаузскому референдуму. © Sputnik / Maxim Topal

Участники круглого стола, посвященного гагаузскому референдуму. © Sputnik / Maxim Topal

Участники митинга за референдум 2014 года. © Sputnik / Maxim Topal

Плакат на референдуме 2014 года. © Photo : Пресс-служба Народного собрания Гагаузии / Roman Homenko 1 / 4 © Sputnik / Maxim Topal Григорий Радов и Иван Бургуджи на круглом столе, посвященном гагаузскому референдуму.

Для проведения двух референдумов семь лет назад на территории Гагаузии было открыто 62 избирательных участка. Явка тогда превысила 57%. Из общего числа пришедших на участки для голосования 98% проголосовали за "восточный" вектор Молдовы и отложенный статус Гагаузии. Из бюджета страны и автономии на проведение плебисцита не было потрачено ни одного лея – все расходы покрыли меценаты.

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