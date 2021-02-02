На маршруты в Кишиневе вышли еще 20 новых троллейбусов

Еще два десятка машин находятся в процессе сборки, заявил генеральный примар Кишинева и повторил, что цены на проезд в ближайшее время подниматься не будут.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В ближайшее время на маршруты в Кишиневе будут выпущены еще 20 троллейбусов. Десять из них — подержанные машины, купленные в Латвии, еще десять — новые белорусские, сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

© Sputnik / Yana Zaharova Новые троллейбусы в троллейбусном парке №1

В процессе сборки находятся еще 20 троллейбусов. Кроме того, Чебан поручил транспортной комиссии рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала городского автобусного парка на 120 миллионов, так как планируется начать сборку автобусов в Кишиневе.

Мэр столицы подчеркнул, что разговоры о якобы повышении стоимости поездки в общественном транспорте не имеют отношения к действительности, а разницу между ценой проезда и реальной стоимостью поездки на общественном транспорте покрывает бюджет муниципия.

"Примэрия сегодня субсидирует муниципальные предприятия "Кишиневский городской автобусный парк" и "Управление электротранспорта" — это около 500 миллионов леев в год. Расчеты показывают, что поездка на автобусе в Кишиневе составляет 10,51 лея, на троллейбусе — 4-5 леев. Муниципалитет покрывает эту разницу в цене", — сообщил примар в соцсетях.

Никакого повышения цен на проезд на любом виде транспорта в столице не произойдет до тех пор, пока в Кишинев не будет доставлено необходимое количество новых автобусов и троллейбусов — до 200 единиц, подчеркнул градоначальник.

На этой неделе рабочая группа в мэрии обсудит возможность возобновления тендера на закупку 100 новых автобусов.

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