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Полицейская машина. Иллюстративное фото

Семь сотрудников полиции в Кагуле задержаны Антикоррупционным центром

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210202/33464156/sem-sotrudnikov-policii-v-kagule-zaderzhany-antikorrupcionnym-centrom.html

Новые "продавцы полосатых палочек" — задержанных подозревают в вымогательстве на дорогах в зоне ответственности Инспектората.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Семь сотрудников Инспектората полиции Кагула оказались под уголовным преследованием за вымогательство на дорогах.

По сообщению Национального антикоррупционного центра (НАЦ), пятеро из семи задержанных являются инспекторами патрульной службы, еще двое работают в Службе технического надзора и расследования дорожно-транспортных происшествий Кагула. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и пассивной коррупции по шести уголовным делам.

Mascat CNA НАЦ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первое дело было возбуждено в конце октября 2020 года, после того как в НАЦ обратился житель села Крихана Веке Кагульского района. Он жаловался на то, что экипаж патрульной службы предлагал ему дать взятку в 300 евро, чтобы он избежал наказания за вождение мотоцикла в нетрезвом виде и без водительских прав.

Хотя в обязанности сотрудников полиции входило только реагирование на сообщения службы экстренных вызовов 112, они решили выйти за пределы своих полномочий. Используя служебных автомобиль, полицейские выходили "на охоту" на дороги. Под разными предлогами они останавливали водителей и запугивали их, требуя денег. Взятки они получали не только в леях, но и в иностранной валюте - долларах, евро и даже в британских фунтах стерлингов.

Шесть сотрудников полиции были задержаны на 72 часа, позже задержали и седьмую подельницу. Всем грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности, если суд признает их виновными.

С начала года 8 сотрудников полицейских инспекций страны были задержаны за причастность к различным коррупционным актам. В 2020 году НАЦ расследовал 50 дел, по которым проходили более 80 сотрудников полиции, подозреваемых в пассивной коррупции, торговле влиянием или других злоупотреблениях.

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