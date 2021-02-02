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Кладбище, кресты.

В Криулянах местные жители оставили без крестов 16 захоронений

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210202/33467598/v-kriulyanah-mestnyj-zhitel-vydernul-na-kladbishe-16-krestov.html

Рецидивисты, промышлявшие сбором металлолома, решили обокрасть местное кладбище — осквернение могил их не смутило.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В селе Бошкана Криулянского района полицейский патруль заметил двух мужчин, которые во дворе дома выгружали из автомобиля Ford старые металлические могильные кресты.

После беседы с полицейскими жители села, одному из которых 53 года, а другому 39 лет, оба ранее судимые, признались, что выдернули кресты на кладбище села Мардарьевка, чтобы позже сдать их в металлолом.

Действовали с размахом - чтобы перевезти награбленное, автомобиль оборудовали прицепом.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Так как правонарушителей было двое, то и статья им "светит" более тяжелая. По факту осквернения могил и памятников двумя и более лицами законодательство Молдовы предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 950 условных единиц (1 у. е. равняется 50 леям) или лишение свободы на срок до 3 лет.

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