Вакцина от COVID-19 "под конвоем": как в Молдову будут доставлять препараты

Представитель Минздрава Молдовы рассказала, как в республику планируют доставлять вакцину от коронавируса, где ее будут хранить, а также о планах вакцинации.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Молдавский Минздрав намерен провести моделирование всего процесса доставки в республику вакцины от COVID-19. Об этом сообщила в комментарии радиостудии Sputnik госсекретарь, временно исполняющая обязанности главы профильного министерства Татьяна Затык.

"У нас будет моделирование всего процесса доставки в страну вакцины, чтобы отследить весь сценарий от аэропорта до медучреждения. Все расписано по минутам. Мы смоделируем весь процесс до самой вакцинации и наблюдения в рамках постпрививочного периода", – сказала Затык.

Она уточнила, что в процессе моделирования ситуации власти хотят отследить время, которое потребуется на доставку препарата, а также на прививку каждого человека.

"Из аэропорта вакцину будет сопровождать полиция. Мы хотим "зеленый свет" (коридор – ред.), потому что речь идет о вакцинах, которые отличаются от остальных, и они должны как можно быстрее попасть на склады, в медучреждения для использования", – добавила госсекретарь.

При этом моделирование процесса доставки вакцины состоится 3 февраля.

Задача – вакцинировать 70% населения

По словам Затык, у системы здравоохранения Молдовы довольно большой опыт в области вакцинирования – республика находится в процессе внедрения пятой национальной программы по иммунизации.

"Однако сейчас мы говорим о плане вакцинации, который отличается от обязательных на национальном уровне и предусматривают прививки для детей и взрослых на определенных этапах. Сейчас же мы говорим о плане вакцинации, который охватывает более массивный пласт населения по этапам", – отметила госсекретарь.

Первыми по плану прививки сделаю медицинским и социальным работникам и сотрудникам учреждений-резидентов. Второй этап предполагает вакцинацию взрослых старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, работники системы образования, сотрудники правоохранительных органов. А на третьем этапе планируется массовая вакцинация.

"Наша задача вакцинировать порядка 70% населения", – сказала Затык.

Условия хранения вакцины

Представитель молдавского Минздрава рассказала, что для хранения вакцин от COVID-19 требуются специальные условия.

"Когда говорим о вакцинах, о тех, которые уже есть на платформе COVAX, то условия для хранения препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) составляет -70 градусов, Moderna – порядка -20, а AstraZeneca – от +2 до +8. Мы оценили возможности, которые есть у страны, для хранения всех типов вакцин", – сказала Затык.

По ее словам, Молдова может принять разные типы препаратов в зависимости от их наличия на мировом рынке.

"Это продемонстрировано и сейчас путем доступа нашей страны к платформе COVAX – у нас будет два типа вакцин, отличающихся как по типу, так и по условиях хранения. Существуют возможности хранения в рамках Национального агентства общественного здоровья при температуре -70. Речь идет о холодильнике, который находится на национальном складе. Он обеспечивает вместимость свыше 100 тысяч доз", – уточнила госсекретарь.

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Она рассказала, что у системы есть возможность хранения еще 600 тысяч доз при температуре -70 в рамках медико-санитарных учреждений. Как пояснила специалист, эти площади будут использованы в зависимости от наличия у страны вакцины.

"Мы готовы принять достаточно большие объемы вакцин, у которых требования к хранению -70 градусов. Холодильники, в которых можно держать вакцины с условием хранения в -20 градусов, доступны и в Кишиневе в Национальном агентстве общественного здоровья, в муниципальном центре общественного здоровья, территориальных центрах", – пояснила госсекретарь.

Чиновник обратила внимание, что холодильники, в которых можно размещать вакцины с условием хранения +2, +8 градусов, доступны во всех первичных медицинских учреждениях страны. "То есть если у нас насчитывается свыше 1300 первичных медучреждений, в том числе в селах, в каждом из них есть холодильник для этого режима температуры", – уточнила Затык.

Ранее в Минздраве сообщили, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca.

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