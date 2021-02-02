Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 639 новых случаев заражения COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 161 тысяче человек.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 639 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Зафиксировано шесть эпизод "импорта" инфекции. Два из Румынии, по одному из Дании, Бельгии, ОАЭ и Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 160 725.

За минувшие 24 часа проведено 2564 теста, в том числе первичных – 2312.

Коронавирус выявлен у 45 медработников: 20 врачей, 15 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 258 пациентов (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 218 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 150 720 .

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3462.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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