Строительная компания выступила с заявлением по возведению высоток у цирка

Источник подчеркнул, что проведено геодезическое исследование, грунт каменистый и строительство высоток не представляет опасности для соседних зданий.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik Строительная компания, которая намеревается построить жилищно-коммерческий комплекс возле кишиневского цирка, отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что проводила все необходимые проверки.

Проект предусматривает возведение четырех многоквартирных домов и 20-этажного бизнес-центра.

"Всего это 55 000 квадратных метров. Парковочные места будут предоставлены 1:1, а во избежание заторов здесь будут работать магазин, школа, детский сад", – говорится в пресс-релизе застройщика.

В компании утверждают, что провели геологические исследования, которые наглядно демонстрируют отсутствие риска оползней или повреждения прилегающих зданий.

Что касается храма Константина и Елены, который датируется 17-м веком, компания заверяет, что он никоим образом не пострадает.

"Церковь находится на расстоянии 78 метров от строений, которые мы возведем. Проведенное геодезическое исследование наглядно показывает, что грунт каменистый и, соответственно, не представляет опасности для соседних построек", – уточняет источник.

Ранее общественные активисты, выступающие за сохранение архитектурного наследия Кишинева, заявили, что в районе цирка, где находится церковь Константина и Елены, а также кладбище с захоронениями XVIII века, планируется возвести комплекс высотных зданий.

Это стало возможным после одобрения проекта Нацсоветом исторических памятников, состав которого был недавно изменен Министерством образования, культуры и исследований.

Столичный градоначальник Ион Чебан подчеркнул, что мэрия Кишинева не имеет отношения ни к этому совету, ни и к этому решению. Мэр также напомнил, что в субботу заявил о расторжении трудового договора с Юрием Поваром, который недавно был нанят в качестве советника в области архитектуры и урбанистики кабинетом генерального примара.

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