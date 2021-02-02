Двух кишиневцев против воли прокатили на капоте авто: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Генсипекторате полиции прокомментировали ситуацию, произошедшую в Кишиневе днем. Речь идет об инциденте, в ходе которого водитель легкового авто "прихватил" на капот двух мужчин, провезя их несколько метров.
Позднее стало известно, что один из пострадавших – активист движения "СтопХам".
Как сообщили в полиции, все произошло в столичном секторе Ботаника на проспекте Дачия.
В ведомстве отметили, что в службу 112 обратились примерно в 14.20. Граждане пожаловались, что на одном из участков оживленной магистрали много припаркованных не по правилам авто.
"Прибыв на место, полицейскому экипажу рассказали, что один из водителей подхватил на капот двух мужчин и повез их по улице Куза-Водэ", – добавили в правоохранительных органах.
Там уточнили, что авто вынудили остановиться на перекрестке улиц Куза-Водэ и Сармизиджетуса. За рулем был 74-летний житель столицы.
Всех участников этого инцидента забрали в полицейское отделение для выяснения всех обстоятельств.
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