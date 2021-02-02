Посол России передал церковную утварь для храма в селе Чишмикиой

Гуманитарная помощь направлена "Российским фондом мира" в рамках благотворительной программы "Мир и культура".

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Храм Успения пресвятой Богородицы в селе Чишмикиой (Гагаузская автономия) обзаведется церковной утварью благодаря посольству России в Молдове.

Сертификат о передаче дара вручил депутату парламента Федору Гагаузу чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Как отметили в посольстве, гуманитарная помощь направлена Международным общественным фондом "Российский фонд мира" в рамках благотворительной программы "Мир и культура".

Церковь в селе Чишмикиой была построена в 1818 году. В 60-х года прошлого века храм подвергся разрушению. Возведение нового начато в 2000 году по инициативе служившего на тот момент настоятеля протоиерея Димитрия Бургувана. Строительные работы продолжаются и по сей день.

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