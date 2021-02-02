Санду намерена помочь диаспоре: что пообещала президент

Глава республики планирует поезду во Францию. В связи с этим она решила выступить онлайн для молдавской диаспоры и пообещала решить несколько проблем наших граждан за рубежом.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела прямой эфир для молдавской диаспоры накануне своего визита в Париж.

По словам главы государства, в столице Франции она намерена провести еще одну встречу с молдавскими гражданами, работающими в этой стране, и узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Затем эти вопросы молдавский президент планирует обсудить с французскими властями.

В Молдове водитель, во Франции - нет

Как отметила Санду в ходе эфире, один из важнейших вопросов – признание в странах Европы различных документов, в частности, водительских прав.

"Мы выяснили, что этот вопрос был поднят впервые в 2012 году молдавской стороной. После об этом снова вспоминали в 2018 году, но тогда попытки как-то решить это проблему были безрезультатными. Дело в том, что это и внутренняя проблема, поскольку в Молдове нередки случаи продажи водительских прав, речь идет о серьезной коррупции, об этом знают и наши партнеры", – пояснила Санду.

Проблемы карьеры за рубежом

Многие вопросы, адресованные президенту во время трансляции, касались признания молдавских дипломов о высшем образовании.

"Уехав за границу многие наши граждане хотели начать карьеру в своей профессии, но не сумели этого сделать из-за сложностей с признанием различных документов. Впервые наши власти озаботились этим вопросов также в 2012 году, но все осталось неизменным. Теперь мы постараемся сдвинуться по этому вопросу", – уточнила президент.

Быть ли пенсии

Участники эфира интересовались и вопросами социальной защиты, подсчета их трудового стажа и последующей выплаты пенсии.

"В случае с Францией переговоры по этому вопросу начали еще в 2007 году. Подниму этот вопрос и во время предстоящего визита", – пообещала Санду.

Консульские услуги онлайн

Еще одна беда, не дающая покоя наших людям в странах Европы – некачественные консульские услуги.

"В президентуре уже была дискуссия с представителями Министерства иностранных дел, советников президента и командой E-Guvernare ("Электронное правление"). В ближайшие 3-4 месяца откроется онлайн-платформа, позволяющая записаться на различные консульские услуги. Думаем и о том, как упростить процесс оплаты этих услуг, а также доставку документов", – пояснила Санду.

В заключение она отметила, что планирует и дальше работать над улучшением социальной и экономической ситуации в стране, а также бороться с коррупцией. Президент выразила надежду, что если положение дел в стране улучшиться, то многие граждане республики вернутся домой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova