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Молдавская диаспора в Париже.

Санду намерена помочь диаспоре: что пообещала президент

© Sputnik / Sergiu Praporșcic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210202/33473043/sandu-namerena-pomoch-diaspore-chto-poobeschala-prezident.html

Глава республики планирует поезду во Францию. В связи с этим она решила выступить онлайн для молдавской диаспоры и пообещала решить несколько проблем наших граждан за рубежом.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела прямой эфир для молдавской диаспоры накануне своего визита в Париж. 

По словам главы государства, в столице Франции она намерена провести еще одну встречу с молдавскими гражданами, работающими в этой стране, и узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Затем эти вопросы молдавский президент планирует обсудить с французскими властями. 

В Молдове водитель, во Франции - нет

Елисейский дворец — резиденция президента Франции. Архивное фото
© Sputnik / Irina Kalashnikova
Визит Санду в Париж - не то время, не то место
Как отметила Санду в ходе эфире, один из важнейших вопросов – признание в странах Европы различных документов, в частности, водительских прав.

"Мы выяснили, что этот вопрос был поднят впервые в 2012 году молдавской стороной. После об этом снова вспоминали в 2018 году, но тогда попытки как-то решить это проблему были безрезультатными. Дело в том, что это и внутренняя проблема, поскольку в Молдове нередки случаи продажи водительских прав, речь идет о серьезной коррупции, об этом знают и наши партнеры", – пояснила Санду. 

Проблемы карьеры за рубежом

Многие вопросы, адресованные президенту во время трансляции, касались признания молдавских дипломов о высшем образовании.

"Уехав за границу многие наши граждане хотели начать карьеру в своей профессии, но не сумели этого сделать из-за сложностей с признанием различных документов. Впервые наши власти озаботились этим вопросов также в 2012 году, но все осталось неизменным. Теперь мы постараемся сдвинуться по этому вопросу", – уточнила президент. 

Быть ли пенсии

Участники эфира интересовались и вопросами социальной защиты, подсчета их трудового стажа и последующей выплаты пенсии. 

"В случае с Францией переговоры по этому вопросу начали еще в 2007 году. Подниму этот вопрос и во время предстоящего визита", – пообещала Санду. 

Консульские услуги онлайн 

Еще одна беда, не дающая покоя наших людям в странах Европы – некачественные консульские услуги. 

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Манастырлы: почему диаспора так мобилизовалась и избрала Санду президентом
"В президентуре уже была дискуссия с представителями Министерства иностранных дел, советников президента и командой E-Guvernare ("Электронное правление"). В ближайшие 3-4 месяца откроется онлайн-платформа, позволяющая записаться на различные консульские услуги. Думаем и о том, как упростить процесс оплаты этих услуг, а также доставку документов", – пояснила Санду. 

В заключение она отметила, что планирует и дальше работать над улучшением социальной и экономической ситуации в стране, а также бороться с коррупцией. Президент выразила надежду, что если положение дел в стране улучшиться, то многие граждане республики вернутся домой. 

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