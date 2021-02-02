Санду намерена помочь диаспоре: что пообещала президент

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела прямой эфир для молдавской диаспоры накануне своего визита в Париж.
По словам главы государства, в столице Франции она намерена провести еще одну встречу с молдавскими гражданами, работающими в этой стране, и узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Затем эти вопросы молдавский президент планирует обсудить с французскими властями.
В Молдове водитель, во Франции - нет
"Мы выяснили, что этот вопрос был поднят впервые в 2012 году молдавской стороной. После об этом снова вспоминали в 2018 году, но тогда попытки как-то решить это проблему были безрезультатными. Дело в том, что это и внутренняя проблема, поскольку в Молдове нередки случаи продажи водительских прав, речь идет о серьезной коррупции, об этом знают и наши партнеры", – пояснила Санду.
Проблемы карьеры за рубежом
Многие вопросы, адресованные президенту во время трансляции, касались признания молдавских дипломов о высшем образовании.
"Уехав за границу многие наши граждане хотели начать карьеру в своей профессии, но не сумели этого сделать из-за сложностей с признанием различных документов. Впервые наши власти озаботились этим вопросов также в 2012 году, но все осталось неизменным. Теперь мы постараемся сдвинуться по этому вопросу", – уточнила президент.
Быть ли пенсии
Участники эфира интересовались и вопросами социальной защиты, подсчета их трудового стажа и последующей выплаты пенсии.
"В случае с Францией переговоры по этому вопросу начали еще в 2007 году. Подниму этот вопрос и во время предстоящего визита", – пообещала Санду.
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В заключение она отметила, что планирует и дальше работать над улучшением социальной и экономической ситуации в стране, а также бороться с коррупцией. Президент выразила надежду, что если положение дел в стране улучшиться, то многие граждане республики вернутся домой.
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