Как житель Тирасполя ловко выманивал деньги у доверчивых женщин

Своих жертв он уверял в том, что за определенную сумму способен решить их проблемы. Теперь проблемы у самого обманщика – уголовное дело, открытое на него, отправлено в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. В Управлении Следственного комитета города Тирасполя завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего Юрия Солдатова. Он обвиняется в мошенничестве по трем эпизодам. Во всех случаях жертвами становились женщины. Они снабжали его необходимой суммой денег, наивно полагая, что Юрий решит их проблемы.

"В 2016 году в разное время в правоохранительные органы с заявлениями на Солдатова обратились три потерпевшие, у которых он обманным путем похитил денежные средства. Как выяснилось, в кругу знакомых и тех, с кем он общался, обвиняемый создавал имидж успешного человека со связями среди высокопоставленных чиновников. Этим пользовался для достижения своих корыстных целей", - отметили в следственном ведомстве.

Одной из потерпевших его рекомендовали как специалиста, который организует работу по ремонту кровли. Он пообещал женщине, что бригада проведет ремонт части кровли над ее квартирой. За материал и ремонтные работы взял у заказчицы крупную сумму денег. Позже уверил, что все работы завершены. Когда осенью кровля стала вновь протекать, оказалось, что ремонт не доделан и использовано значительно меньшее количество материала, чем требовалось.

Женщина неоднократно созванивалась с Солдатовым, он обещал устранить все неисправности, при этом опять убедил потерпевшую передать ему деньги на закупку материала. В общей сложности с 21 апреля 2015 года по 15 февраля 2016 года заказчица выплатила ему сумму почти в 16 тысяч приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). Однако ремонт крыши так и не был завершен.

"Вторую потерпевшую Солдатов убедил в том, что поможет в разрешении затруднительного вопроса с оформлением наследства на квартиру, при этом не имея намерений и реальной возможности выполнить обещанное. Женщина регулярно по его просьбе передавала без расписок требуемые деньги якобы за оформление необходимых документов", - рассказали в следствии.

Через несколько месяцев мошенник исчез и на связь с ней больше не выходил. В итоге с июля 2015 года по январь 2016 года путем обмана он выманил у женщины в общей сложности 1187 долларов США.

Еще одной его жертвой стала жительница Кишинева, сын которой находился под стражей за совершение преступления на территории Приднестровья. Солдатов вызвался оказать содействие в его освобождении, уверив женщину, что имеет связи в Верховном суде и реально сможет это осуществить.

Женщина по его указаниям перечисляла на счета посредников запрашиваемые им суммы денег. Когда по итогу ее сын был приговорен к реальному сроку лишения свободы, она поняла, что была обманута. Таким образом, у нее было похищено 2600 долларов США.

С 2016 года обвиняемый скрывался от правоохранительных органов. Летом 2020 года его задержали. В настоящее время Солдатов содержится под стражей. Уголовное дело, открытое на него, передано в суд.

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