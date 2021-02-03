Причина агрессии среди подростков и детей: мнение эксперта

Основную вину за неадекватное поведение детей в школе несут родители, но не менее важны, по мнению собеседницы, социальные факторы.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Уровень насилия в ученической среде остается довольно высоким. О причинах этого явления рассказала психолог Зинаида Грибинча.

Как отметила специалист, школа – это территория психологической незащищенности для некоторых детей.

По мнению Грибинчи, физическая и эмоциональная агрессия широко распространены в образовательных заведениях страны, хотя и власти, и учителя принимают различные меры для борьбы с этим постыдным явлением.

Однако, по словам психолога, действия лиц, ответственных за борьбу с этим феноменом, практически равны нулю, если ребенок происходит из семьи, в которой насилие – обычное дело.

© Sputnik / Rodion Proca Зинаида Грибинча.

"Агрессивный ребенок - это продукт семьи, где есть неадекватные дисциплинарные методы, конфликты между родителями и детьми. Все это приводит к тому, что часто эти ребята, подверженные такому воспитанию, демонстрируют затем подобное поведение в отношении других людей, одноклассников или учителей", – пояснила Грибинча.

По словам эксперта, источники социального воздействия, стимулирующие насильственное поведение детей – это кризис моральных ценностей в обществе, влияние средств массовой информации и многое другое.

"Пока родители не участвуют в решении этой проблемы и пока нет стратегий для правильного решения проблемы насилия в школе, это социальное явление может держаться в течение длительного времени", – отметил Грибинча.

Ранее Министерство образования, культуры и исследования опубликовало статистику, согласно которой в период с сентября по декабрь 2020 года в школах страны было зарегистрировано почти 3600 случаев физического, эмоционального, безнадзорного, трудового и сексуального насилия.

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