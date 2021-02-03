Железная дорога под лупой: спецкомиссия выяснит, почему у предприятия долги

Сотрудники молдавской железной дороги получают зарплату с опозданием, предприятие накопило большие задолженности. Почему сложилась такая ситуация - разберется парламентская комиссия.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В парламенте создадут специальную комиссию по анализу финансовой ситуации в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) и результатам деятельности этого предприятия за декаду - с 2010 по 2020 год. Такое решение приняли единогласно в парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету.

Основанием для создания комиссии послужил тот факт, что в настоящее время госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность "ЖДМ" составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, а в бюджет - 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Комиссия привлечет к своей работе все ответственные органы и заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит в парламент отчет о результатах и ​​выводах расследования.

Инициатива создания комиссии принадлежит Партии социалистов.

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