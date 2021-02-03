12:51 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Железная дорога, Молдова

Железная дорога под лупой: спецкомиссия выяснит, почему у предприятия долги

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33260164.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210203/33476409/Zheleznaya-doroga-pod-lupoi-spetsialnaya-komissiya-vyuasnit-pochemu-u-predpriatia-dolgi.html

Сотрудники молдавской железной дороги получают зарплату с опозданием, предприятие накопило большие задолженности. Почему сложилась такая ситуация - разберется парламентская комиссия.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В парламенте создадут специальную комиссию по анализу финансовой ситуации в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) и результатам деятельности этого предприятия за декаду - с 2010 по 2020 год. Такое решение приняли единогласно в парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету.

CFM a primit 6 locomotive noi
© Sputnik / Cătălina Cernei
На какой путь прибудет "Железная дорога Молдовы"

Основанием для создания комиссии послужил тот факт, что в настоящее время госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность "ЖДМ" составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, а в бюджет - 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Комиссия привлечет к своей работе все ответственные органы и заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит в парламент отчет о результатах и ​​выводах расследования.

Инициатива создания комиссии принадлежит Партии социалистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Железная дорога Молдовы" – боксер в глубоком нокдауне
Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов
Судьба госпредприятия "Железная дорога Молдовы": продадут ли компанию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться