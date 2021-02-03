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Учения в аэропорту Кишинева

Фото, видео - В аэропорту Кишинева прошли масштабные учения спасателей

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
События Кишинева (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210203/33476940/V-aeroportu-chisinau-proshli-masshtabnye-ucheniya-spasateley.html

Молдавские огнеборцы провели масштабные учения по согласованию действий в случае чрезвычайной ситуации в Кишиневском международном аэропорту.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) приняли участие в оперативно-тактических учениях, которые проводились на территории Кишиневского международного аэропорта совместно с представителями Службы безопасности полетов, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Согласно легенде учений, самолет B738 со 122 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта Кишинева в Стамбул. Через 15 минут полета экипаж сообщил о возникновении исключительной ситуации, когда отказал один из двигателей машины. Пилоты принял решение совершить вынужденную посадку на территории Кишиневского международного аэропорта.

Аварийные службы и ответственные учреждения были уведомлены о возникновении чрезвычайной ситуации. Сразу на место происшествия были направлены бригады спасателей и пожарных, которые в кратчайшие сроки прибыли на территорию аэродрома.

"До прибытия бригад ГИЧС на месте работали два расчета спасателей и пожарных Международного аэропорта Кишинева с привлечением бригады врачей и других вспомогательных служб. После посадки самолета все задействованные силы смоделировали эвакуацию пострадавших, охлаждение лайнера и действия по обеспечению безопасности", - рассказывают в ведомстве.

Руководители подразделений ГИЧС по прибытии на место взяли на себя руководство действиями спасателей. 

В то же время сотрудники ГИЧС ознакомились с территорией аэропорта, чтобы повысить уровень осведомленности о стратегической цели в случае реальных вмешательств. 

Такие учения, как поясняют в ведомстве, проводятся систематически для проверки степени готовности, реакции в исключительных техногенных ситуациях и согласованности действий между силами ГИЧС и аварийно-спасательными группами в столичном международном аэропорту.

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Тема:
События Кишинева (184)

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Теги:
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