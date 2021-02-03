Квота на бесплатное обучение в вузах России: кандидатам из Молдовы на заметку

В представительстве Россотрудничества в Молдове обратили внимание на ряд нюансов при подаче заявки на обучение в российских вузах по квоте.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова в статусе студентов-бюджетников в российские вузы в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России продолжается. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.

"Уважаемые кандидаты на обучение в российских вузах по квоте Россотрудничества! Обращаем ваше внимание, что личный кабинет кандидата на портале education-in-russia.com состоит из пяти вкладок: "Анкета", "Заявление", "Документы", "Отборочные испытания" и "История", - отметили в Россотрудничестве.

В организации также предлагают перед отправкой заявки на проверку убедиться в правильности заполнения вкладок "Анкета", "Заявление", "Документы".

"Предлагаем вам инструкцию по заполнению ряда пунктов, вызывающих затруднения (инструкция в приложении по ссылке: https://mda.rs.gov.ru/%20%09/news/84234)", – подчеркнули в Россотрудничестве.

Отбор пройдет в два этапа. Первый проводит представительство Россотрудничества в Республике Молдова в форме тестирования для кандидатов на бакалавриат и специалитет, а также в форме конкурса портфолио – для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные тесты для претендентов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике их проведения будет размещена дополнительно на сайте представительства.

Второй этап отбора проводится уже российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com. На нем выложено также видео того, как можно зарегистрироваться на сайте "Образование в России для иностранцев" и подать заявку на обучение.

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