В Приднестровье объявлен конкурс на получение грантов

Конкурс проводится всего по 15 номинациям, которые охватывают основные социальные и культурные проекты.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. С 15 февраля стартует конкурс социальных проектов на предоставление грантов от главы Приднестровья Вадима Красносельского. Такое распоряжение подписал приднестровский лидер.

"Конкурс проводят для поддержки некоммерческим организациям, инициативным группам граждан, осуществляющим деятельность, направленную на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта", – отмечено в документе.

В конкурсе 15 номинаций. Среди них, в частности, семейная, демографическая и миграционная политика, содействие занятости населения, инновации в образовании, сохранение окружающей среды, развитие туризма, а также культуры и искусства.

Общая сумма грантов в 2021 году составляет три миллиона приднестровских рублей, что практически эквивалентно этой же сумме в молдавских леях.

Конкурс продлится до 31 марта.

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