В Молдове приостанавливают движение пригородных поездов

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Движение местных и пригородных пассажирских поездов будет приостановлено на неопределенное время с 12 февраля текущего года. О таком решении объявили представители ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
На заседании обсуждалась ситуация с задолженностью предприятия по зарплатам, а также в целом с тяжелой финансовой ситуацией ЖДМ. Одним из решений кризиса может быть приостановка движения всех местных и пригородных рейсов.
"Компания несет убытки, нас никто не финансирует. А эти поезда устаревшие, они опасны для пассажиров и создают расходы для предприятия. Летом эти локомотивы могут начать загораться", – сказал на заседании представитель ЖДМ.
Ситуация в ЖДМ
Известно, что госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность "ЖДМ" составила 459,4 миллиона леев.
В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, и в бюджет - 5,5 миллиона леев.
Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.
Специальная парламентская комиссия уже расследует ситуацию и привлечет к своей работе все ответственные органы, а также заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит перед депутатами отчет о результатах и выводах расследования.
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