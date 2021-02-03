В Молдове приостанавливают движение пригородных поездов

ГП "Железная дорогая Молдовы" несет серьезные убытки, поскольку внутренние пассажирские маршруты более не являются выгодными, а лишь формируют новые расходы.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Движение местных и пригородных пассажирских поездов будет приостановлено на неопределенное время с 12 февраля текущего года. О таком решении объявили представители ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

На заседании обсуждалась ситуация с задолженностью предприятия по зарплатам, а также в целом с тяжелой финансовой ситуацией ЖДМ. Одним из решений кризиса может быть приостановка движения всех местных и пригородных рейсов.

"Компания несет убытки, нас никто не финансирует. А эти поезда устаревшие, они опасны для пассажиров и создают расходы для предприятия. Летом эти локомотивы могут начать загораться", – сказал на заседании представитель ЖДМ.

Ситуация в ЖДМ

По данным ЖДМ, порядка 70% пассажиров этих рейсов - сотрудники предприятия, которые ездят бесплатно. Ранее в Молдове по железной дороге можно было отправиться из Кишинева в Бендеры и Унгены, а также из Бельц в Окницу. Но весной прошлого года из-за пандемии перестали курсировать международные пассажирские поезда и часть внутренних маршрутов. Теперь же в Молдове может полностью прекратится движение пассажирских поездов.

Известно, что госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность "ЖДМ" составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, и в бюджет - 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Специальная парламентская комиссия уже расследует ситуацию и привлечет к своей работе все ответственные органы, а также заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит перед депутатами отчет о результатах и ​​выводах расследования.

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