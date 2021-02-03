Обращение Национального банка: о чем предупреждают специалисты

В Молдове участились случаи мошенничества с банковскими картами. Нацбанк страны выступил с рекомендациями, как не попасться на удочку злоумышленников.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы обращает внимание, что любая информация по поводу банковских карт носит частный характер и не должна передаваться никому, даже представителям банков. Такое предупреждение структуры связано с рассылкой ложных сообщений через приложения Viber, WatsApp, Telegram и других от имени центрального банка.

"Нацбанк предупреждает, что подобные сообщения отправляют самозванцы, которые пытаются получить данные о банковских картах. В случае разглашения информация может быть использована мошенниками для кражи денег со счета", – уточнили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание на то, что хранение денег на карте – безопасный вариант при соблюдении условий ее использования. Важно, чтобы реквизиты не передавались третьим лицам.

"Во избежание несанкционированного использования карт Нацбанк рекомендует: в случае если человеку позвонили предполагаемые сотрудники банков и попросили передать данные карты, то необходимо прервать звонок, позвонить по указанному на обороте карты номеру и проинформировать об этом банк, который ее выдал", – отметили в структуре.

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Рекомендации по безопасному использованию банковской карты by Алена Матвеева on Scribd

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