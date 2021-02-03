Граждане смогут пользоваться некоторыми видами медоборудования бесплатно

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Пациенты смогут воспользоваться за счет средств обязательного медицинского страхования тестами или ланцетами для определения уровня сахара в крови, экзопротезами груди и мешками для сбора выделений из дренажных трубок. На сегодняшнем заседании парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье депутаты рассмотрели поправки в законодательство, регулирующие компенсацию за медицинское оборудование, сообщает пресс-служба парламента.
"Новые правила предусматривают, что компенсация медицинских изделий из средств обязательного медицинского страхования будет производиться в порядке, утвержденном правительством, которое установит механизмы компенсации, включая определение лучшей цены для поставщиков, выбор вида медицинских изделий для компенсации и распределения компенсируемых медицинских изделий", – говорится в сообщении пресс-службы.
Аналогичным образом проект предусматривает, что правительство в течение 6 месяцев с даты публикации поправок в Официальном вестнике Республики Молдова приведет свои нормативные акты в соответствие с новыми поправками.
Окончательное решение о принятии законопроекта будет принято на заседании парламента.
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