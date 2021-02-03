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Медицинский полис.

Граждане смогут пользоваться некоторыми видами медоборудования бесплатно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210203/33481275/grazhdane-smogut-polzovatsya-nekotorymi-vidami-medoborudovaniya-besplatno.html

Изменения в законодательство вступят в силу только после окончательного утверждения на пленарном заседании парламента.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Пациенты смогут воспользоваться за счет средств обязательного медицинского страхования тестами или ланцетами для определения уровня сахара в крови, экзопротезами груди и мешками для сбора выделений из дренажных трубок. На сегодняшнем заседании парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье депутаты рассмотрели поправки в законодательство, регулирующие компенсацию за медицинское оборудование, сообщает пресс-служба парламента.

"Новые правила предусматривают, что компенсация медицинских изделий из средств обязательного медицинского страхования будет производиться в порядке, утвержденном правительством, которое установит механизмы компенсации, включая определение лучшей цены для поставщиков, выбор вида медицинских изделий для компенсации и распределения компенсируемых медицинских изделий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Аптека. Архивное фото
© Sputnik / Валерий Титиевский
Список компенсируемых лекарств дополнили шестью препаратами
В то же время в проекте предполагается, что при продаже компенсируемых медицинских изделий в амбулаторных условиях применяемая коммерческая надбавка составит до 15% от закупочной цены, заявленной поставщиком медицинских изделий. Из них до 5% - для экономических агентов, которые производят, импортируют медицинские изделия как импортные, так и отечественные, и до 10% - для поставщиков фармацевтических услуг.

Аналогичным образом проект предусматривает, что правительство в течение 6 месяцев с даты публикации поправок в Официальном вестнике Республики Молдова приведет свои нормативные акты в соответствие с новыми поправками. 

Окончательное решение о принятии законопроекта будет принято на заседании парламента.

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