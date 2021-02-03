Компенсация за отопление в Кишиневе: в примэрии сделали уточнение

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Списки, включающие примерно семь тысяч получателей компенсаций, одобренные профильными комиссиями, переданы на прошлой неделе компании Termoelectrica и другим операторам, предоставляющим услуги, для проведения соответствующих расчетов. Об этом сообщили в примэрии Кишинева в среду.

"А на этой неделе указанный процесс продолжится в еще более интенсивном порядке", – уточнили в столичной администрации.

Примар Кишинева Ион Чебан обратил внимание ответственных за прием заявлений на получение компенсаций на то, чтобы не запрашивать дополнительные документы, если человек получал соответствующую помощь в предыдущем сезоне. Данную информацию, как считает градоначальник, сотрудникам претур необходимо проверять в электронных реестрах.

"Если услышу от любой претуры, что людей отправляют хотя бы за одной справкой, то будут применяться санкции. Подают заявления только новые получатели, которых всего несколько сотен, а мы предоставляем помощь десяткам тысяч семей", – подчеркнул примар.

Новые получатели компенсаций за отопление в период 2020-2021 годов должны подать заявление в претуру столичного сектора или в примэрию пригорода для последующей проверки данных в интегрированной системе. Претендовать на получение компенсаций за коммунальные услуги и энергоресурсы в размере 40% от счета могут семьи, доходы которых за последний год ниже 3000 леев в месяц на каждого человека, а также молодые семьи (в возрасте до 35 лет) с общим среднемесячным доходом до 5000 леев.

"Имея возможность доступа к интегрированным базам данных, муниципалитет может выявлять злоумышленников, которые запрашивают помощь, заявляя о себе как о бедных, хотя у них есть несколько домов. В этом контексте местные публичные власти Кишинева призывают граждан обращаться за помощью, только если они соответствуют требованиям, установленным постановлением", – уточнили в примэрии.

За предыдущий отопительный сезон компенсации предоставили свыше 21 тысяче семей с низкими доходами.

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