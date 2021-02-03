Официальные данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 917 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь, временно исполняющая обязанности главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

"Из 917 новых случаев выявлено 12 эпизодов "импорта", – сказала Затык.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 161 142.

За минувшие 24 часа проведено 3302 теста, при этом повторно — 249.

Коронавирус выявлен в том числе у 55 медработников: 14 врачей, 25 медсестер и 16 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 240 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

"За сутки выздоровели 512 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 151 232", – отметила Затык.

Зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3480.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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