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Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19.

Какой эксперимент в лечении коронавируса проводят в Приднестровье

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210203/33483547/kakoy-eksperiment-v-lechenii-covid-19-provodyat-v-pridnestrove.html

На заседании Оперативного медицинского штаба региона обсудили специфическое осложнение при терапии зараженных COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. Слободзейский госпиталь, являющийся главным инфекционным центром в Приднестровье по борьбе с коронавирусом, отказался от использования антибиотиков при легкой и средней стадиях заражения. Главный врач медучреждения и руководитель местного COVID-центра Алена Лапина на заседании Оперативного медицинского штаба рассказала, что решение на внутрибольничном уровне приняли после того, как весь персонал просмотрел лекции врачей-реаниматологов из России.

"Все учреждения, которые работают с COVID-пациентами, отмечают одну проблему - антибиотик-ассоциированную диарею. И мы решили оттянуть назначение антибиотиков. В профилактических целях они не действуют, а для лечения ими нужны веские основания. Уже неделю мы обходимся без этих препаратов", – пояснила Лапина.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, одним из осложнений, с которым сталкиваются пациенты во всем мире после курса антибактериальной терапии, являются нарушения кишечного микробиома, которое вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Чаще всего это происходит после применения антибиотиков широкого спектра.

Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Как сократили сеть COVID-госпиталей в Приднестровье

"Сейчас появляются редкие, робкие публикации, что COVID сам сильно поражает кишечник. Мы много еще не знаем про коронавирус, возможно мы ищем бактерию, а это именно коронавирус оказывает влияние. Вместе с этим, надо учитывать, что больные получают антибиотики, гормоны, антигистаминные препараты, что может привести к антибиотик-ассоциированной диарее", – отметил врач-инфекционист Юлиан Малкосян.

Глава Минздрава Кристина Албул подчеркнула необходимость введения практики лабораторного исследования биологического материала на коронавирус и специфические бактерии.

Медики обратили внимание также на важность исследования прокальцитонина (ПКТ) в крови. Он является биомаркером для оценки риска возникновения бактериальной инфекции и дальнейшего прогрессирования заболевания.

На заседании Оперштаба также обозначили еще одну проблема – прежде чем попасть в стационар, пациенты самостоятельно употребляют антибиотики и этим очень ослабляют свой организм. И самый распространенный синдром в этом случае оказывается антибиотико-ассоциированная диарея.

В Минздраве Приднестровья намерены в динамике рассмотреть эффект отказа от антибиотиков в Слободзейской ЦРБ. Этот вопрос снова обсудят на следующем заседании Оперативного медштаба, которое запланировано через неделю.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (24)

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Теги:
лечение, Приднестровье


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