Какой эксперимент в лечении коронавируса проводят в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. Слободзейский госпиталь, являющийся главным инфекционным центром в Приднестровье по борьбе с коронавирусом, отказался от использования антибиотиков при легкой и средней стадиях заражения. Главный врач медучреждения и руководитель местного COVID-центра Алена Лапина на заседании Оперативного медицинского штаба рассказала, что решение на внутрибольничном уровне приняли после того, как весь персонал просмотрел лекции врачей-реаниматологов из России.

"Все учреждения, которые работают с COVID-пациентами, отмечают одну проблему - антибиотик-ассоциированную диарею. И мы решили оттянуть назначение антибиотиков. В профилактических целях они не действуют, а для лечения ими нужны веские основания. Уже неделю мы обходимся без этих препаратов", – пояснила Лапина.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, одним из осложнений, с которым сталкиваются пациенты во всем мире после курса антибактериальной терапии, являются нарушения кишечного микробиома, которое вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Чаще всего это происходит после применения антибиотиков широкого спектра.

"Сейчас появляются редкие, робкие публикации, что COVID сам сильно поражает кишечник. Мы много еще не знаем про коронавирус, возможно мы ищем бактерию, а это именно коронавирус оказывает влияние. Вместе с этим, надо учитывать, что больные получают антибиотики, гормоны, антигистаминные препараты, что может привести к антибиотик-ассоциированной диарее", – отметил врач-инфекционист Юлиан Малкосян.

Глава Минздрава Кристина Албул подчеркнула необходимость введения практики лабораторного исследования биологического материала на коронавирус и специфические бактерии.

Медики обратили внимание также на важность исследования прокальцитонина (ПКТ) в крови. Он является биомаркером для оценки риска возникновения бактериальной инфекции и дальнейшего прогрессирования заболевания.

На заседании Оперштаба также обозначили еще одну проблема – прежде чем попасть в стационар, пациенты самостоятельно употребляют антибиотики и этим очень ослабляют свой организм. И самый распространенный синдром в этом случае оказывается антибиотико-ассоциированная диарея.

В Минздраве Приднестровья намерены в динамике рассмотреть эффект отказа от антибиотиков в Слободзейской ЦРБ. Этот вопрос снова обсудят на следующем заседании Оперативного медштаба, которое запланировано через неделю.

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