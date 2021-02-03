Сколько людей оштрафовали в Молдове за несоблюдение мер профилактики COVID-19

Правоохранители и другие контролирующие инстанции представили статистику "провинностей" за истекшие семь дней.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. За прошедшую неделю зарегистрировано несколько сотен случаев несоблюдения мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями. Об этом сообщил госсекретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

"Все 524 нарушения и предупреждения носили серьезный характер. Поэтому сотрудникам полиции пришлось документировать эти случаи по статье 76 (1) Кодекса о правонарушениях. В 83 эпизодах граждане не соблюдали режим самоизоляции, предписанный врачами. Речь идет о лицах, у которых подтвердился коронавирус и должны были проходить лечение на дому с легкими формами, а также о тех, которые контактировали с инфицированными. Это говорит о том, что не все граждане ответственны", – уточнил Головач.

Госсекретарь добавил, что проблемными остаются и торговые точки – зарегистрировано 78 нарушений. "В основном речь идет о торговых площадках закрытого типа – магазинах, моллах и так далее... Посетители, которые не соблюдают социальную дистанцию, не носят защитную маску, – среди основных нарушений. Это доказывает, что некоторые граждане, видя умеренную статистику за последние недели, встали на позицию, что пандемия отступает и, значит, не надо соблюдать требования и рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. К сожалению, статистика за уже неделю показывает, что мы находимся не в фазе, когда эти меры не должны соблюдаться", – добавил госсекретарь.

Чиновник отметил, что на рынках наблюдается такая же ситуация – 70 нарушений, из которых примерно в 50 случаях посетители, которые приходят за покупкам, сознательно не носят масок. В 18 случаях выявлены проблемы в ходе проверок баров, ресторанов и кафе.

"Только по одному эпизоду оштрафованы администратор и владелец заведения за несоблюдения требований – речь о замере температуры на входе, размещении дезифектантов на видном для посетителя месте и допущении без особой необходимости лиц старше 63 лет", – обратил внимание чиновник.

Головач сообщил, что проведено девять рейдов для проверки сигналов о работе ночных клубов после 22.00. "В двух случаях информация подтвердилась, администраторы и работники заведений санкционированы на основании статьи 76 п.1 Кодекса о правонарушениях. Штрафы наложены максимальные. В семи эпизодах выявлены нарушения посетителей этих клубов. Речь идет о тех же проблемах – некоторые не носят маски. Некоторые до сих пор не осознают, что употребление спиртного никак не защитит от этой инфекцией. Семеро человек за прошедшую неделю санкционированы", – подчеркнул Головач.

Что касается парков, то в 175 случаях люди не соблюдают масочный режим, уточнил госсекретарь.

Нарушения и наказание

Согласно Кодексу о правонарушениях, за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер общественного здоровья, установленных компетентными органами, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 2000 - 5000 леев, а для юридических лиц – от 10 000 до 35 000 леев.

Однако в случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года штраф для граждан составляет от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц - от 50 000 до 75 000 леев.

За умышленное предоставление фальсифицированных или неполных данных или отказ от предоставления необходимой для заполнения эпидемиологических карт информации грозит штраф в пределах 2500 – 7500 леев.

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Ситуация на границах

По словам представителя МВД, на протяжении последних нескольких недель наблюдается рост трафика. С прошлой среди до сегодняшнего дня поток составил 144 622 человек, тогда как неделей ранее – 139 332.

"Исходя из представленной коллегами из сектора общественного здоровья наблюдается рост числа людей, которые инфицировались вирусом в других государствах, и у которых выявили COVID-19 у нас в стране. Наша просьба к гражданам: соблюдать рекомендации и положения, установленные в государствах, которые они планируют посетить вне зависимости от того, в какой зоне находится то или иное государство: в "зеленой" с пониженным риском заражения или в "красной" с повышенным риском", – отметил чиновник.

Он рассказал, что при пересечении границы у всех граждан замеряют температуру. "Практически при въезде в страну не фиксируются случаи обнаружения симптомов. Они появляются спустя несколько дней после возвращения", – уточнил Головач.

Сотрудники МВД и пандемия COVID-19

Госсекретарь сообщил, что за неделю вирус подтвердился у 86 сотрудников МВД, выздоровели 62 работника, которые вернулись к трудовой деятельности.

"Активных случаев 134, из которых у 15 человек состояние средней степени тяжести, и они находятся под наблюдением врачей. Остальные сотрудники МВД проходят лечение на дому с более легкими формами. Их состояние удовлетворительное", – добавил представитель МВД.

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Инспекции продолжатся

За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 95 адресам, в том числе в 25 образовательных заведениях, 21 парикмахерской, 20 медучреждениях, 13 производственных компаниях, 11 торговых точках и 5 аптеках, сообщил представитель структуры Андрей Чубурчиу.

"В ходе мониторинга, к сожалению, продолжают встречаются различные нарушения установленных властями мер по предупреждению распространения COVID-19. Из общего числа проверенных заведений в 10 выявлены несоответствия. Речь идет о шести образовательных учреждениях, двух торговых точках, одной парикмахерской и одной производственной компании", – уточнил чиновник.

По его словам, в заведениях, где выявлены нарушения, составлены шесть протоколов и четыре предписания.

"Среди самых частых несоответствий – отсутствие защитного снаряжение, неправильное ношение масок, а также непроведение замера температуры в начале трудового дня. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация остается на данный момент неблагоприятной, внеплановые проверки продолжатся", – добавил Чубурчиу.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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