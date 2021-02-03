Предупреждение синоптиков: в Молдове объявлен "желтый код"

Метеорологи предупреждают о плохой видимости на дорогах – оно возможно на большей части территории страны.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать в четверг, 4 февраля.

"Ночью и утром на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы напомнили рекомендации в условиях плохой видимости:

передвигаться со скоростью ниже, чем ограничение для езды при нормальных погодных условиях;

местное законодательство предусматривает обязанность использовать ближний свет фар днем ​​и "противотуманок" в такой период; © Sputnik / Vladimir Polusatov Видео - Кишинев погрузился в густой туман

не стоит совершать резкие маневры;

если речь идет о начинающем водителе, то стоит избегать насколько это возможно управление автомобилем в условиях скользких дорог, ночью или на большие расстояния;

не совершать обгон при плохой видимости;

пешеходам следует передвигаться исключительно по тротуарам и быть максимально осторожными при переходе улиц.

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