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Туман в Кишиневе, архивное фото.

Предупреждение синоптиков: в Молдове объявлен "желтый код"

© Sputnik / Irina Karush
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1605)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210203/33484239/preduprezhdenie-sinoptikov-v-moldove-obyavlen-zheltyy-kod.html

Метеорологи предупреждают о плохой видимости на дорогах – оно возможно на большей части территории страны.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать в четверг, 4 февраля. 

"Ночью и утром на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы напомнили рекомендации в условиях плохой видимости:

  • передвигаться со скоростью ниже, чем ограничение для езды при нормальных погодных условиях;
  • местное законодательство предусматривает обязанность использовать ближний свет фар днем ​​и "противотуманок" в такой период;
    Видео - Кишинев погрузился в густой туман
    © Sputnik / Vladimir Polusatov
    Видео - Кишинев погрузился в густой туман
  • не стоит совершать резкие маневры;
  • если речь идет о начинающем водителе, то стоит избегать насколько это возможно управление автомобилем в условиях скользких дорог, ночью или на большие расстояния;
  • не совершать обгон при плохой видимости;
  • пешеходам следует передвигаться исключительно по тротуарам и быть максимально осторожными при переходе улиц.

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Тема:
Погода в Молдове (1605)

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