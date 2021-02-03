Пропавшие без вести: куда исчезают граждане Молдовы

Эксперты рассказали, каковы самые частые причины того, что теряются люди, как в Молдове их ищут и какие при этом бывают особенности.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Регулярно молднет сотрясают новости о пропаже людей – детей, подростков, молодых мужчин и женщин, лиц преклонного возраста. Родственники обращаются за помощью не только в правоохранительные органы, но и к поисковым отрядам, волонтерам, пишут объявления в социальных сетях. Почему в республике исчезают люди и как их ищут, читайте в обзоре Sputnik.

Повлияла ли пандемия на статистику пропавших

В Молдове из-за распространения коронавируса возможно даже и несколько увеличилось число пропавших людей, потому что на это могло повлиять нахождение в изоляции – особенно в самом начале карантина, кода он был особенно жестким. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил основатель поискового отряда COD Роман Волхв.

"По большей части речь идет о несовершеннолетних. Они чаще сбегают из дома. Потому что постоянное нахождение к квартире, а дети хотят двигаться, энергии много, а тут еще и родители дома, тогда как до этого всегда были на работе. Если не говорить о совсем маленьких, которые реально могли потеряться, а о несовершеннолетних в возрасте от 10-12 лет, то это намеренные побеги. Чаще всего так", – отметил собеседник.

Что касается пожилых людей, то, как пояснил эксперт, здесь уже роль играют возрастные изменения, деменция и другие нарушения памяти.

"Есть статистика, что в Молдове не находят порядка 100 человек в среднем плюс минус в год. Но опять же в этом году могли не найти, но нашли в следующем. Не знаю, насколько эта статистика реальна и достоверна", – уточнил Волхв.

Не всегда операции молдавских поисковиков завершаются счастливым исходом. "Бывает да, находим неживых людей. Не всегда в таких случаях речь идет о жертвах преступлений. Кто-то заблудился и замерз, или же произошел несчастный случай", – обратил внимание основатель поискового отряда.

Как ищут пропавших людей?

Как рассказал Волхв, в начале поисковых работ проводится небольшое расследование. "Чем больше у нас информации о человеке, чем больше конкретных фактов, то тем больше есть зацепок, а, значит, проще и быстрее решить задачу… Рано или поздно в любом случае находим их", – уточнил эксперт.

Как пояснил поисковик, в ситуации с пропавшими, которые страдают деменцией, абсолютно невозможно работать по методичке.

"Такие люди как кроссворд, который нужно разгадывать. Бывают похожие немного ситуации. Однако случаи абсолютно индивидуальные, и нужно понимать психику, что он делает, как он себя ведет. К примеру, человек теряет память, его находят и рассказывают, объясняют, кто он, а ему кажется, что он совсем другой человек. Сложно очень", – рассказал Волхв.

Он обратил внимание на то, что проще искать людей, которые следуют исключительно по дорогам. Однако есть и те, кто сбегает с трасс и передвигаются по лесам, паркам.

Как считает эксперт, если вовремя забить тревогу и начать действовать, то шансов найти пропавшего с деменцией много.

По его словам, инструментов для поисков исчезнувшего человека много. Один из них – проверка медучреждений.

"Нужно обязательно проверить больницы. Потому что, очень часто (я бы даже сказал в большинстве случаев) пропавшие пожилые люди, оказываются в больнице. Допустим, у них не было документов, потеря памяти, и никто не знает где они. А пока информация дойдет из больницы в полицию, пока распространится по другим районам, это какое-то время занимает", – добавил поисковик.

На вопрос о том, в какие моменты к поисковикам обращаются родственники пропавших людей, Волвх отметил, что это происходит параллельно с подачей соответствующего заявления полицию.

"Одно из наших правил – в любом случае должно быть обращение в полицию. Бывает такое, что и полиция призывает общественность помочь, подключиться. Иногда напрямую с нами связывается, чтобы мы подключились и вместе, совместными усилиями решали задачу", – сказал собеседник.

По какой причине в Молдове всегда пропадали люди?

Исчезновение людей – постоянный общественный феномен. Такое мнение озвучил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова ветеран МВД Борис Муравский.

"В большой степени это явление зависит, скажем так, от здоровья общественных отношений… В мою бытность ежедневно в розыске, где-то в течение года было от 200 до 300 человек. Именно пропавших без вести", – уточнил собеседник.

По его словам, таких людей искали определенный период времени, а затем решение об их розыске переходило в другую стадию, если есть какие-то признаки, иначе дело оставалось открытым, пока по нему не ставилась точка.

Среди основных причин, как отметил Муравский, – семейные скандалы, особенно в которые вовлечены дети 12-14 лет.

"Это одна довольно многочисленная группа. Другая – это пожилые люди, которые вышли, гуляли и потерялись. Третья – путешественники, всякого рода туристы, которые уехали в дальние края и исчезли", – сказал собеседник.

По словам эксперта, поражали причины, по которым люди исчезали.

"Когда мы находили детей, их спрашиваешь, что ими двигало, почему, как и что? Это часто удивляло. К примеру, был такой случай, что исчезла девочка – ученица 10 класса. Пропала, а родители, которые занимались высокопоставленные должности, обратились с просьбой о поисках, но без особого афиширования. Мы ее искали почти месяц. Потом оказалось, что она влюбилась в молодого человека из села в Азербайджане, и они тайком туда уехали. Их привезли обратно. С ней поговорили, но вот специфика ее характера такая была, что она через месяц полтора-два опять сбежала", – рассказал Муравский.

Сегодня, 3 февраля, отмечается День пропавших без вести людей. Это день памяти тех, кто исчез бесследно, и оказания поддержки их семьям.

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