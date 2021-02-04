COVID-19 в цифрах: топ стран по показателям смертности и заболеваемости

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Молдове зафиксировано 45 933 случая заражения коронавирусом на миллион человек. Об этом заявила госсекретарь, временно исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

"Заболеваемость находится в тенденции роста. Мы несколько приблизились к первым местам по заболеваемости. Мы обеспокоены этой ситуацией", – сказала она.

По словам чиновника, смертность на миллион населения в республике составила 988 человек. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 3438 летальных исходов, как отметила чиновник, составил 2,2%.

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"Уровень смертности остается высоким. В сравнении с другими странами мы находимся с довольно высоким показателем, но может и более низким, если говорить о других государствах. Этот показатель необходимо снижать при помощи элементарных вещей – соблюдения мер безопасности, социальной дистанции, регулярного мытья рук и правильного ношения защитной маски", – добавила Затык.

Представитель Минздрава пояснила, что по данным на 31 января общая заболеваемость составила 4593 случая на 100 тысяч населения, а уровень смертности – 2,2 летальных исхода на 100 тысяч населения.

"На тяжелые формы приходится 12,6%. Это довольно высокий показатель с тенденциями роста. По этому пункту ситуация тревожна. На средние формы тяжести приходится 19%, а на легкие и бессимптомные формы – 68,4%. Если сравнивать с началом пандемии, когда уровень легких и бессимптомных форм достигал 80%, то сейчас мы видим, что ситуация меняется", – сказала Затык.

Она обратила внимание на то, что за последние несколько недель отмечена тенденция роста новых подтвержденных случаев COVID-19, а также числа проведенных тестов.

Вирус подтвердился у тысяч детей

По словам Затык, всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове инфекция подтвердилась у 8766 детей, в том числе новорожденных, а также у 739 беременных женщин.

Она уточнила, что среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет и 6-10 лет.

COVID-19 и медперсонал

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 15 017 человек, работающих в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей - 4430, медсестер - 6276, санитаров - 2025, вспомогательного персонала - 2286.

"Мы встревожены таким положением вещей. Врачи находятся на передовой – они чаще остальных контактируют с инфицированными людьми. Здесь также важна ответственность со стороны обеих стороны – как со стороны пациентов, так и со стороны медработников", – сказала Затык.

По ее словам, в общей сложности тесты на коронавирус проведены 42 693 медработникам. За последнюю неделю сделано 569 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 70 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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