Выпускные экзамены: как их проведут в школах Приднестровья

Минпросвет и Управления народного образования региона работают над форматом проведения итоговой аттестации выпускников в 2021 году.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Минпросвещения Приднестровья и территориальные Управления народного образования разрабатывают несколько сценариев итоговой аттестации учащихся IX и XI классов в зависимости от эпидемиологической обстановки к экзаменационному периоду. Об этом говорили на заседании Координационного совета по образованию.

Для девятиклассников наиболее оптимальный по мнению специалистов стал такой вариант: обязательные письменные экзамены по математике и родному языку по окончании учебного года проводятся, а два устных, которые идут по выбору, отменяются.

"По такому пути пошли в России. Сокращение проверочных испытаний аргументируется тем, что при дистанционном обучении учащиеся хуже усваивают знания плюс осложняется подготовка к экзаменам", - сообщила руководитель Минпроса Алла Николюк.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, формат итоговой аттестации одиннадцатиклассников более сложный. Обычно Единые государственные экзамены организуют в нескольких школах, где собирают учеников и учителей из разных учебных заведений. В условиях пандемии COVID-19 специалисты считают это небезопасным и нерациональным. Поэтому выдвигается альтернатива: выпускники сдают ЕГЭ по математике и родному языку в своих школах. Контролировать происходящее в классе хотят при помощи камеры.

"Пока это наиболее успешный вариант, поскольку, с одной стороны, сохраняется возможность провести ЕГЭ, а, с другой, мы учитываем темпы распространения коронавирусной инфекции", – отметил глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов и призвал принять решение по одиннадцатиклассникам в марте.

На совете обсудили также снижение числа баллов по ЕГЭ, равного той или иной оценке: тройке, четверке, пятерке. Особые нарекания у сдающих экзамен и родителей вызывает математика. Делать послабление или нет – это станет темой для дополнительного обсуждения с профильными учителями.

"При самом худшем раскладе – если пандемийные всплески доберутся до пиковых значений – произойдет возврат к прошлогоднему подходу. Речь идет о выставлении учащимся выпускных классов итоговых оценок в аттестат на основании годовых", - пояснили в пресс-службе.

Все предложения по итоговой аттестации учеников IX и XI классов вынесут на ближайшее заседание Оперштаба Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova