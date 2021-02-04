В Кишиневе задержан глава филиала Центра по подготовке специалистов Нацармии

Служащий подозревается в намерении получить деньги за то, чтобы "помочь" молодому человеку в обход правил получить водительские права.

Глава столичного отделения Центра по подготовке специалистов для Национальной армии задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

По словам заявителя, мужчина пообещал ему помочь получить водительские права, оказав влияние на членов экзаменационной комиссии.

"За посреднические услуги он якобы попросил 450 евро", – отметили в НАЦ.

На имя руководителя возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор на 72 часа. В случае признания его виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы или штраф.

В НАЦ сообщили, что с начала года довольно много людей, в том числе сотрудники Агентства госуслуг, посредники и автоинструкторы, попали в поле зрения структуры за организацию схем, посредством которых они выдали водительские права за деньги.

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