Вспышка COVID-19 в одной из исправительных колоний в Приднестровье

У большинства заключенных, у которых выявлена коронавирусная инфекция нового типа, наблюдается бессимптомное ее проявление.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Зафиксирована вспышка коронавируса в одном из учреждений Госслужбы исполнения наказаний Минюста Приднестровья. Как сообщил во время заседания Оперативного штаба его глава Руслан Мова, выявлено 104 инфицированных.

"Практически все они бессимптомные. Состояние их здоровья удовлетворительное", – подчеркнул руководитель Оперштаба.

По его словам, на случай ухудшения самочувствия заразившихся уже рассмотрен вопрос о возможности их госпитального лечения. При этом будет обеспечен конвой и их охрана.

Как пояснили в МВД Приднестровья, руководством Госслужбы исполнения наказаний приняты меры к раздельному содержанию лиц, у кого коронавирус подтвердился, от тех, кто с ними контактировал.

На сегодняшний день пробы взяты у половины содержащихся в учреждении исполнения наказаний осужденных. Остальные пройдут тестирование в ближайшие дни.

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