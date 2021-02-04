Жизнь после онкозаболевания: история женщины, которая победила болезнь

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против онкологических заболеваний. Татьяна Васкан из Молдовы победила этот недуг, а сейчас она может вдохновить на борьбу с ним и других людей.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Рак становится все более распространенным заболеванием и занимает второе место среди основных причин смерти во всем мире. Ежегодно от онкологических недугов на земном шаре умирает свыше 9,6 миллиона человек. Эксперты уверяют, что от 30 до 50% случаев рака можно снизить за счет раннего выявления болезни и соответствующего лечения. Татьяне Васкан удалось победить этот страшный недуг. История женщины мотивирует быть сильным и бороться с любым заболеванием.

Васкан рассказала в интервью Sputnik Молдова, что было трудно пережить тот момент, когда ей только поставили диагноз "онкология", но любовь к жизни мотивировала ее быть сильной.

"Рак можно преодолеть и после этого существует очень красивая жизнь. Прежде всего, всем рекомендую проходить медицинский осмотр. Медицина присутствует в нашей жизни, и мы должны заботиться не только о себе, но и о наших детях и внуках. Даже если это заболевание уже обнаружили, очень важно верить во врачей. Жизнь прекрасна и за нее нужно бороться. Более того, и люди вокруг могут поддержать", – отметила Васкан.

Она рассказала, что ее очень поддержали дочери, которые учились и работали в Париже. Во Франции закон предусматривает, что родственники первой степени людей с полисом медицинского страхования также могут получать бесплатное лечение.

Онкология: мифы и факты о болезни>>>

"Я была готова продать дом. Говорила, что буду снимать жилье, только бы жить. Но мне очень повезло с детьми. Врачи во Франции очень хорошие и всегда с улыбкой на лице. Поскольку мы с дочками блондинки, в больнице французские медики шутили над нами и говорили: "русские блондинки", – добавила собеседница.

Женщина отметила, что в Молдове есть хорошие врачи. "Однако бедность в стране не позволяет системе иметь современное медицинское оборудование, самые современные лекарства. Все начинается у дверей больницы, где все затемнено, люди выстраиваются в очередь к врачу, а медперсонал не улыбается. Улыбаясь, вы даете человеку шанс и вселяете в него бодрость", – подчеркнула Васкан.

Есть ли универсальное лекарство от рака - представительница ВОЗ дала ответ>>>

После того, как героиня нашего материала победила страшный недуг, по ее словам, она вынесла еще один жизненный урок.

"Я поняла, как себя вести с онкобольными. Может, поэтому я такой открытый человек и не боюсь говорить. Людям, страдающим раком, нужно не только задавать вопросы о том, как они себя чувствуют, но и приглашать на чай, на прогулку к озеру, делать им приятные сюрпризы, которые не обязательно стоят денег", – добавила Васкан.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в Молдове онкологические заболевания занимают второе место среди основных причин смертности. Статистические данные показывают рост уровня смертности от рака с 163,2 в 2012 году до 173 случаев на 100 тысяч населения в 2018-2019 годах. В абсолютном выражении в 2018 году от этого недуга скончались 6133 человека, а в 2019 году – 6132. Оценка смертности от рака с разбивкой по полу показывает, что уровень смертности среди мужчин в 1,5 раза выше, чем среди женщин.

Музыка побеждает рак: когда поешь вопреки тому, что хочется кричать от тоски>>>

По оценкам зарубежных экспертов, к 2030 году число смертей в мире от онкозаболеваний превысит 13 миллионов в год. Это значит больше, чем из-за ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova