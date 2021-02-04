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Футбольный мяч

В Приднестровье рассматривают вопрос допуска зрителей на стадионы

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (29)
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Sputnik Молдова
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Предварительный перечень рекомендаций для возможности присутствия зрителей на матчах обсудили на заседании Оперативного штаба по профилактике заражений коронавирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Возможность посещения болельщиками стадионов и спортивных площадок открытого типа стала одним из вопросов на заседании Оперативного штаба, который проводится под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Представители санэпидемслужбы разрабатывают регламент, в котором указаны необходимые карантинные меры.

"Среди рекомендаций точно будет ограничение количества посетителей. Трибуны болельщиков футбольных матчей, к примеру, могут быть заполнены не более чем на треть", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пояснили в Оперштабе Приднестровья, при входе будет осуществляться термометрия, обработка рук. Обязательно дистанцирование обслуживающего персонала и зрителей, соблюдение ими масочного режима.

"При проведении спортивных мероприятий заполняемость трибун должна быть 30% от общего количества мест с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров. Нарушителям эпидемических требований грозит административная ответственность", – подчеркнули в штабе.

Полный перечень требований и рекомендаций будет представлен в ближайшее время.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (29)

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Теги:
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