В Приднестровье рассматривают вопрос допуска зрителей на стадионы

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Возможность посещения болельщиками стадионов и спортивных площадок открытого типа стала одним из вопросов на заседании Оперативного штаба, который проводится под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Представители санэпидемслужбы разрабатывают регламент, в котором указаны необходимые карантинные меры.
"Среди рекомендаций точно будет ограничение количества посетителей. Трибуны болельщиков футбольных матчей, к примеру, могут быть заполнены не более чем на треть", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
"При проведении спортивных мероприятий заполняемость трибун должна быть 30% от общего количества мест с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров. Нарушителям эпидемических требований грозит административная ответственность", – подчеркнули в штабе.
Полный перечень требований и рекомендаций будет представлен в ближайшее время.
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