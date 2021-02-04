В Приднестровье собираются сократить количество выпускных экзаменов

На заседании Оперативного штаба рассматривали пока лишь предварительный сценарий итоговой аттестации для школьников.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Окончательное решение о формате проведения итоговой аттестации приднестровских школьников будет документально оформлено не позднее 1 апреля. На заседании Оперативного штаба Приднестровья отметили, что решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Минпросвет считает целесообразным сократить количество выпускных экзаменов для девятиклассников до двух письменных испытаний – по родному языку и математике, отказавших от двух устных, которые традиционно выбирают сами ученики. По такому пути пошла Российская Федерация", - отметили в штабе.

Для учащихся XI классов профильное ведомство предлагает минимизировать число ЕГЭ, причем принимать экзамены на территории каждой школы, а не в единых общереспубликанских точках, как было прежде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova