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Сдача ЕГЭ по литературе.

В Приднестровье собираются сократить количество выпускных экзаменов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (28)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33489287/v-pridnestrove-sobiraiutsy-sokratit-kolichestvo-vypusknykh-ekzamenov.html

На заседании Оперативного штаба рассматривали пока лишь предварительный сценарий итоговой аттестации для школьников.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Окончательное решение о формате проведения итоговой аттестации приднестровских школьников будет документально оформлено не позднее 1 апреля. На заседании Оперативного штаба Приднестровья отметили, что решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Школьники перед началом единого государственного экзамена, архивное фото
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Выпускные экзамены: как их проведут в школах Приднестровья
"Минпросвет считает целесообразным сократить количество выпускных экзаменов для девятиклассников до двух письменных испытаний – по родному языку и математике, отказавших от двух устных, которые традиционно выбирают сами ученики. По такому пути пошла Российская Федерация", - отметили в штабе.

Для учащихся XI классов профильное ведомство предлагает минимизировать число ЕГЭ, причем принимать экзамены на территории каждой школы, а не в единых общереспубликанских точках, как было прежде.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (28)

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Теги:
школа, Приднестровье


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