Архитекторы из России обсудили планы развития пригородов Кишинева

Группа российских специалистов по приглашению примэрии столицы работает над планом по благоустройству муниципия.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Архитекторы и специалисты по урбанистике из России пообщались с жителями Будешт, Тогатино, Крузешт и Колоницы. Публичные консультации прошли в рамках визита российской делегации, которая прибыла в столицу Молдовы по приглашению городских властей для работы над планом по благоустройству территории муниципия.

В ходе этой встречи местные и зарубежные эксперты, а также представители примэрии Кишинева обсудили вопросы, касающиеся работы и доступности местной инфраструктуры для жителей населенных пунктов, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Обсуждались такие аспекты, как связь между населенными пунктами, переоборудование и строительство основных дорог, изменение маршрутов общественного транспорта.

По словам градоначальника, работа над планом обустройства территории муниципия Кишинев ведется с июня 2020 года, этот процесс требует полного ознакомления с необходимыми документами.

"Это третий визит в Кишинев российских специалистов, которые поддерживают нас в процессе разработки документации. Первый этап завершен и состоит из исследований. Далее следует второй этап с предложениями по проекту. В этот процесс привлекут различные стороны, будут проводиться широкие дискуссии и консультации со специалистами в разных сегментах экономической и социальной деятельности, с жителями муниципия из всех его секторов и населенных пунктов, с научным сообществом, экспертами, ассоциативным сектором", – пояснил мэр.

Команда российских специалистов будет находиться в Кишиневе до 8 февраля.

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