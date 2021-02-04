Протест молдавских музыкантов: крик души и надежда на помощь

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. В Кишиневе музыканты и сотрудники концертных учреждений провели акцию протеста перед зданием Национального дворца имени Николая Сулака, выразив недовольство неоправданно жесткими, по их мнению, ограничениями, наложенными на концертную деятельность в условиях пандемии.

"Решено провести эту встречу и выступить с совместным обращением, чтобы нас кто-то услышал, и мы открыли концертные залы. Мы очень рады, что вернулись к работе коллеги из театров, которые вновь открыли свои двери. Актеры переживают эмоции от процесса выступления, и в нихх нуждаются как сами артисты, так и зрители. Мы не понимаем разницу между зрителем спектакля и зрителем концерта", – сказала журналистам директор филармонии имении Сергея Лункевича Светлана Бивол.

Она рассказала, что музыканты ждут решения экспертов Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которые устранят ограничения на концертную деятельность.

"Не мы инициировали фестиваль "Мэрцишор", а наши предшественники. Мероприятие уже совсем скоро. Министерство запросило программу фестиваля. Мы должны заключать контракты, печатать афиши, приглашать гостей. В этом году должен пройти 55-й по счету фестиваль "Мэрцишор". И мы не хотим стать теми, кто приостановил фестиваль с историей в 55 лет и запомниться этим", – сказала Бивол.

По ее словам, сотрудники концертных учреждений и музыканты направили совместные обращения на имя премьера, Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, Минкультуры, парламентской комиссии по культуре.

"Национальная чрезвычайная комиссия должна пересмотреть этот аспект. Мы думаем, что просто была допущена ошибка. Мы очень ждем. Мы просим услышать нас, чтобы артисты смогли вернуться к своей работе", – подчеркнула Бивол.

Директор Органного зала Лариса Зубку отметила, что эти обращения направили представителям власти сразу, как только было опубликовано постановление Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Объяснения таковы: если в театрах поведение зрителей скорее академическое, то в концертных залах зрители могут начать танцевать прямо во время мероприятия. Но представьте себе только в Органном зале на концерте Моцарта люди встают и танцуют. Это просто какой-то абсурд. В прошлом году ограничения были для всех, не было разделений. Сейчас мы удивлены этим решением", – добавила Зубку.

Ведущий концертных мероприятий, радиоведущий Сергей Безницки в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, что акцию, организованную музыкантами, даже нельзя назвать протестом. "По факту это крик души… Нет ни одного серьезного аргумента. Спектакли играют, а концерты проводить нельзя. И никто не выходить объяснить, почему", – сказал собеседник.

При этом, как обратил внимание Безницки, люди ездят в троллейбусах нос к носу, а в барах люди отдыхаю. "Я не против этого. Слава богу, что коллеги из театров играют спектакли. Но почему музыкальный спектакль – не относится к спектаклям. Это недопустимо", – отметил он, добавив, что многие артисты уезжают за границу.

По его словам, во-первых, у музыкантов нет концертной практики, а, во-вторых, музыканты нуждаются во взаимного обмене энергией со зрителем. "Этим подпитываются и одни и другие. Без культуры и искусства в один прекрасный день мы просто умрем, покупая только еду и засыпая в своих кроватях… Я хочу на концерт, соблюдая все предписанные нормы", – отметил Безницки.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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