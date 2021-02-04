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Новый "желтый код" в Молдове: синоптики вынесли очередное предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33490919/novyy-zheltyy-kod-v-moldova-sinoptiki-vynesli-ocherednoe-preduprezhdenie.html

Метеорологи предупреждают об усилении ветра – "желтый код" будет действовать в течение нескольких часов.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром. Предупреждение будет действовать с 17.00 четверга до 03.00 пятницы. 

"В указанный период на большей части территории республики ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 16-21 метра в секунду", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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