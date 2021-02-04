Эксклюзив: движение пригородных поездов в Молдове приостановлено не будет

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" не собирается приостанавливать движение пассажирских поездов местного и пригородного значения с 12 февраля, как это сообщалось ранее. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова заявил глава компании Адриан Ончану.

По его словам, администрация ГП "Железная дорога Молдовы" по настоянию Минэкономики выступила с предложением приостановить движение пригородных пассажирских поездов с 12 февраля, а также уволить не менее тысячи сотрудников предприятия из 6800. Это, по подсчетам экспертов, могло бы улучшить финансовое положение компании, несущей миллионные убытки.

Однако депутаты парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам не согласились с этими предложениями.

На какой путь прибудет "Железная дорога Молдовы">>>

"Я обращался в правительство, к депутатам с предложениями по улучшению ситуации и выводу компании из экономического кризиса. Было несколько пунктов по решению проблем. В их числе – приостановка движения пригородных поездов. Думаю, к лучшему, что это не было принято парламентской комиссией. Уточняю – поезда будут продолжать ходить, людям не о чем беспокоиться. Также не было принято решение о сокращении работников", – подчеркнул Ончану.

По его мнению, подобные меры были бы полезны для предприятия. Он уточнил, что компания предложит другие решения для погашения оставшейся задолженности по зарплатам с ноября и декабря прошлого года.

"В 2020 году у нас было 114 миллионов леев убытков, в 2019-м – 161 миллион леев, в 2018-м еще выше – 150-185 миллионов. Самые большие потери зарегистрированы в 2015 году – более 250 миллионов, в том числе из-за такого вида деятельности, как междугородние перевозки. Мы старались держать ситуацию с зарплатами под контролем, но когда пошли секвестры и замораживания счетов, то мы ничего не смогли сделать и выплачиваем зарплату с задержками. Мы постараемся их выплатить. Планируем продавать металлолом, имущество, которым уже не пользуемся. Есть и другие проекты, которые принесут некоторую прибыль", – сказал собеседник.

Ситуация в ЖДМ

Известно, что госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ЖДМ составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, и в бюджет - 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Специальная парламентская комиссия уже расследует ситуацию и привлечет к своей работе все ответственные органы, а также заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит перед депутатами отчет о результатах и ​​выводах расследования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova