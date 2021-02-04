В парламенте одобрили изменения в закон о кадастре: что это значит

В парламенте обсудили необходимость навести порядок в кадастровых документах. Для этой цели были одобрены поправки в закон.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Парламент большинством голосов одобрил в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон о кадастре недвижимости.

По мнению авторов проекта, внесение изменений в закон необходимо провести в связи с несовершенством действующей правовой базы.

"В статьях есть неясности, касающиеся технической части кадастра, установления границ, разъяснения способа ведения "кадастрового плана" и "геометрического плана" а также положений, касающихся фиксированных и общих земельных границ", – говорится в проекте.

Законопроект обеспечит улучшение процесса внесения изменений в кадастровый план в случае ошибок при оформлении недвижимости, что, в свою очередь, обеспечит качество кадастровых работ и снизит затраты на эти работы.

Помимо этого, проект предполагает подробное описание типов и состава кадастровых работ, полевых измерений, установления границ, выполняемых в рамках кадастровых работ.

Также предлагается дополнить закон положением о том, что кадастровые работы производятся Агентством государственных услуг и его территориальными структурами, государственными или частными предприятиями. В рамках организации-исполнителя ответственность за правильность проведения кадастровых работ несет кадастровый инженер.

Также предусмотрена обязанность сертификации этих кадастровых инженеров, чтобы гарантировать качество выполнения работ по формированию недвижимого имущества и разграничению государственной собственности.

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