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Недвижимость. Иллюстративное фото

В парламенте одобрили изменения в закон о кадастре: что это значит

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33492085/v-parlamente-odobrili-izmeneniya-v-zakon-o-kadastre-chto-eto-znachit.html

В парламенте обсудили необходимость навести порядок в кадастровых документах. Для этой цели были одобрены поправки в закон.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Парламент большинством голосов одобрил в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон о кадастре недвижимости. 

По мнению авторов проекта, внесение изменений в закон необходимо провести в связи с несовершенством действующей правовой базы.

"В статьях есть неясности, касающиеся технической части кадастра, установления границ, разъяснения способа ведения "кадастрового плана" и "геометрического плана" а также положений, касающихся фиксированных и общих земельных границ", – говорится в проекте. 

Законопроект обеспечит улучшение процесса внесения изменений в кадастровый план в случае ошибок при оформлении недвижимости, что, в свою очередь, обеспечит качество кадастровых работ и снизит затраты на эти работы. 

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Помимо этого, проект предполагает подробное описание типов и состава кадастровых работ, полевых измерений, установления границ, выполняемых в рамках кадастровых работ.

Также предлагается дополнить закон положением о том, что кадастровые работы производятся Агентством государственных услуг и его территориальными структурами, государственными или частными предприятиями. В рамках организации-исполнителя ответственность за правильность проведения кадастровых работ несет кадастровый инженер.

Также предусмотрена обязанность сертификации этих кадастровых инженеров, чтобы гарантировать качество выполнения работ по формированию недвижимого имущества и разграничению государственной собственности.

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