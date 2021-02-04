Майя Бэнэреску назначена парламентом и. о. народного адвоката

В связи с уходом из жизни прежде занимавшего должность народного адвоката, в парламенте назначили временно исполняющего обязанности.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Омбудсмен по защите прав ребенка Майя Бэнэреску назначена парламентом исполняющим обязанности народного адвоката. За это решение депутаты проголосовали в четверг.

"Бэнэреску будет занимать эту должность до назначения парламентом нового народного адвоката", – заявила в ходе заседания председатель парламента Зинаида Гречаная.

Согласно Закону о народном адвокате, в случае досрочного прекращения мандата, не более чем в течение трех месяцев должен быть назначен новый омбудсмен.

В том же законе говорится, что для отбора кандидатов на эту должность устанавливается специальная парламентская комиссия, состоящая из членов Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Специальная комиссия, в свою очередь, организует публичный конкурс по отбору кандидатов на должность народного адвоката.

Майя Бэнэреску окончила факультет права Государственного университета Молдовы. Также она имеет диплом об окончании Института международного права в Страсбурге (Франция).

За время своей профессиональной деятельности Бэнэреску работала юридическим консультантом, возглавляла одно из управлений в претуре сектора Чеканы, а также побывала в должности заместителя парламентского адвоката.

Наибольшую известность в Молдове приобрела как омбудсмен по правам ребенка.

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