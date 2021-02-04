В парламенте создали комиссию по расследованию ситуации в ЖДМ

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Парламент учредил специальную комиссию по анализу финансовой ситуации в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) и результатам деятельности этого предприятия за декаду - с 2010 по 2020 год. Такое решение принято на пленарном заседании законодательного органа 4 февраля.

По словам автора инициативы, у комиссии будет две основных задачи: найти источники выплаты долгов по заработной плате и выявить причины плачевного финансового состояния предприятия.

Ответственный депутат подчеркнул, что комиссия представит парламенту отчет о своей работе и рекомендации по улучшению ситуации.

В состав комиссии вошли:

Председатель: Олег Липский, депутат от ПСРМ

Вице-председатель: Ангел Агаке (Pro Moldova)

Секретарь: Корнелиу Падневич (группа "За Молдову"),

Члены комиссии: Николае Паскару (ПСРМ), Александру Жольначи (ПСРМ), Ион Леукэ (ДПМ), Игорь Химич (фракция Шор), Петру Фрунзе (PAS), Раду Мариан (PAS), Александру Слусарь (Платформа DA).

Основанием для создания комиссии послужил тот факт, что в настоящее время госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ЖДМ составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, а в бюджет - 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Комиссия привлечет к своей работе все ответственные органы и заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Инициатива создания комиссии принадлежит Партии социалистов.

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