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Детский санаторий на берегу Днестра возле села Рудь.

Ряд сел и городов Молдовы получат статус лечебно-санаторного курорта

© Sputnik / Т. Ананьина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33494039/neskolko-sel-i-gorodov-moldovy-poluchat-status-lechebno-sanatornogo-kurorta.html

В нашей республике нет недостатка в минеральных и лечебных водах. На их базе действуют многие санатории, теперь населенным пунктам, в которых они расположены, присвоят особое правовое положение.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Села и небольшие города Молдовы, располагающие специфическими природными целительными условиями, могут получить статус бальнеоклиматического курорта. Это решение одобрили в парламенте в четверг. 

Согласно документу, в эту категорию попадают населенные пункты с минеральными или термальными источниками, а также специализированные санатории, где возможна бальнеотерапия.

Посетители пользуются там физиотерапевтическими процедурами, заключающиеся в лечении минеральными водами, лечебными грязями, орошениями, ингаляциями.

Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт Грузии
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Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт

Статус курортных населенных пунктов Молдовы будет предоставлен по решению правительства. В то же время допускается инициатива местных органов власти после консультации с жителями и при соответствии единым техническим нормам, принятым исполнительной властью.

Проект также направлен на экономическое и социальное развитие населенных пунктов в стране, рациональное использовать лечебных природных ресурсов и извлечение из них устойчивой прибыли. Инициатива также предполагает развитие туризма в селах и городах.

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