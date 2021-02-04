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Официальные данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33495004/ofitsialnye-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 162 тысячи случаев.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 982 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь, временно исполняющая обязанности главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

Из 982 новых случаев выявлено 10 эпизодов "импорта". Из Египта — 2, из Украины — 3, а также по одному из Болгарии, Италии, Румынии, Великобритании и Канады. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 162 624.

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За минувшие 24 часа проведено 3011 тестов, при этом повторно — 236.

Коронавирус выявлен в том числе у 43 медработников: 16 врачей, 24 медсестер и 3 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 248 пациентов (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

За сутки выздоровели 648 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 151 880.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3497.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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