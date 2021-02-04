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Службы безопасности Украинs/

Украинскими санкциями по некой молдавской авиакомпании: на что обиделся Киев

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33495321/ukrainskimi-sanktsiyami-po-nekoy-moldavskoy-aviakompanii-na-chto-obidelsya-kiev.html

Интересная история приключилась в отношениях между Киевом и Кишиневом – Украина прибегла к "мерам воздействия" против молдавского авиапредприятия, у которого в Госреестре воздушных судов республики даже не зарегистрированы самолеты.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Киев ввел санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U в связи с осуществлением полетов в России, в частности, в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ). В Органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что JET4U сертификат авиаоператора не выдавался, а в Госреестре воздушных судов не зарегистрированы самолеты, принадлежащие этой компании.

Служба безопасности рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны Украины применить к молдавской авиакомпании следующие санкции: приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

"В связи с появлением в публичном пространстве информации о применении санкций со стороны Украины в отношении одной из молдавских авиакомпаний, а именно JET4U, в Органе гражданской авиации отмечают, что этой компании не выдавался сертификат авиаоператора, а в государственном реестре самолетов не зарегистрированы судна, принадлежащие данному перевозчику", – отметили в структуре.

Там пояснили, что для осуществления полетов или оказания других услуг, связанных со сферой гражданской авиации, любой участник рынка должен получить авторизацию со стороны Органа гражданской авиации.

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В реестре компаний есть информация об этой фирме как о юридическом лице. Однако в справочной службе никаких данных об этой компании нет.

Помимо молдавской JET4U, как сказано на сайте СБУ, под санкции Киева попала и португальская авиакомпания JET4U LDA.

Глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой "банальный шантаж".

Он, по мнению источника, продиктован "бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду", — сказал Гемпель.

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