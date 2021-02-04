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Мемориальный Комплекс Сыновьям Родины – Вечная Память.

В Молдове готовятся к годовщине вывода советских войск из Афганистана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33496097/v-moldove-gotovyatsya-k-godovshine-vyvoda-sovetskih-vojsk-iz-afganistana.html

В Министерстве обороны состоялось заседание, на котором совместно с Союзом ветеранов войны в Афганистане был рассмотрен план мероприятий.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Члены оргкомитета по проведению мероприятий в День памяти павших в войне в Афганистане встретились сегодня в Министерстве обороны.

© Sputnik / Илья Питалев
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На заседании под председательством министра обороны Виктора Гайчука был рассмотрен план мероприятий, которые будут организованы 15 февраля как в Кишиневе, так и в районах страны.

Особое внимание министр уделил организационным, финансовым и материально-техническим аспектам подготовки к этой памятной дате. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы социальной защиты ветеранов войны в Афганистане и семей погибших.

"Наш долг — помнить о подвиге тех, кто отдал свою жизнь на поле боя, чтить ветеранов этой трагической войны. Важно, чтобы мероприятия, посвященные памяти погибших воинов, прошли в строгом соответствии с мерами по предотвращению заражения COVID-19, принятыми Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья", — сказал Гайчук.

На заседании было решено ограничить число людей, которые будут участвовать в массовых мероприятиях в связи с пандемической ситуацией.

Согласно постановлению правительства, по всей стране 15 февраля состоятся богослужения, памятные церемонии, возложение цветов в память об уроженцах Молдовы, павших в Афганистане. Также будет организована выставка исторических документов и материалов, посвященных войне, будут установлены мемориальные доски в учебных заведениях, пройдут встречи с ветеранами.

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Теги:
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