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Трое подростков украли из автомобиля добра почти на 100 тысяч леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210204/33496222/troe-podrostkov-ukrali-iz-avtomobilya-dobra-pochti-na-100-tysyach-leev.html

Все малолетние нарушители задержаны, полиция призывает не оставлять машины без присмотра, особенно, если в салоне ценное имущество.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Трое несовершеннолетних в возрасте 10 и 13 лет подозреваются в краже из автомобиля. Несколько дней назад в полицию обратилась жительница села Костешты Яловенского района. Она заявила, что неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами, 80 тысяч леев и ноутбук.

Такси.
© Sputnik / Артем Житенев
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На месте происшествия полицейские установили, что владелица оставила машину, припаркованную возле дома, незапертой, и отлучился по своим делам.

В результате проведенных оперативных мероприятий личность похитителей была установлена уже на следующий день. Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Общая стоимость украденного имущества оценена в 93 тысячи леев.

В связи с учащением случаев краж из автомобилей полиция рекомендует принимать хотя бы элементарные меры предосторожности.

В том числе — не оставлять машину незапертой даже на несколько минут, устанавливать сигнализацию, не оставлять ключи в замке зажигания, не храните дубликат контактного ключа в автомобиле, не бросать ценные вещи на виду в салоне.

Кроме того, отмечает полиция, полезно наносить регистрационный номер автомобиля на легко снимающемся оборудовании — магнитолах, зеркалах, и прочем. Это поможет идентифицировать украденное имущество.

Если владелец обнаружил, что в его отсутствие автомобиль был взломан, полиция советует ничего не трогать до прибытия судебно-медицинских экспертов.

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Теги:
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